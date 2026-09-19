Roma-Inter, partido correspondiente a la 5.ª jornada de la Serie A 2026/2027, no es solo el duelo directo por el liderato de la clasificación, sino también el encuentro más esperado a nivel arbitral de la nueva gestión de Orsato. El nuevo jefe de los árbitros ha decidido confiar la dirección del partido a Massa, mientras que en la sala VAR de Lissone estarán los experimentadísimos Mazzoleni y Di Paolo. Calciomercato les contará los episodios arbitrales más discutidos.



