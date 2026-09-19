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Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traducido por

Roma-Inter, el MOVIOLA EN DIRECTO:

Roma vs Inter Milán
Roma
Inter Milán
Serie A

Las decisiones arbitrales más discutidas de Roma-Inter

Roma-Inter, partido correspondiente a la 5.ª jornada de la Serie A 2026/2027, no es solo el duelo directo por el liderato de la clasificación, sino también el encuentro más esperado a nivel arbitral de la nueva gestión de Orsato. El nuevo jefe de los árbitros ha decidido confiar la dirección del partido a Massa, mientras que en la sala VAR de Lissone estarán los experimentadísimos Mazzoleni y Di Paolo. Calciomercato les contará los episodios arbitrales más discutidos.


  • ROMA - INTER: LA DESIGNACIÓN ARBITRAL COMPLETA

    MASSA (foto)

    MELI – BERTI

    IV:     MARESCA

    VAR:      MAZZOLENI

    AVAR:     DI PAOLO

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  • 3': Balerdi, en el suelo con las manos en la cara

    Balerdi intenta anticiparse a Thuram, que se protege ante el pase largo hacia él en tres cuartos de ataque. El defensa, tras el contacto con el delantero, cae al suelo llevándose las manos al rostro. La Roma protesta por un codazo, pero según el árbitro Massa la falta existe por el braceo del punta del Inter, aunque no hay tarjeta porque Thuram no propina el codazo, sino que solo abre el brazo para ganar la posición.

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