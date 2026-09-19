Roma-Inter, partido correspondiente a la 5.ª jornada de la Serie A 2026/2027, no es solo el duelo directo por el liderato de la clasificación, sino también el encuentro más esperado a nivel arbitral de la nueva gestión de Orsato. El nuevo jefe de los árbitros ha decidido confiar la dirección del partido a Massa, mientras que en la sala VAR de Lissone estarán los experimentadísimos Mazzoleni y Di Paolo. Calciomercato les contará los episodios arbitrales más discutidos.
Getty Images Sport
Traducido por
Roma-Inter, el MOVIOLA EN DIRECTO:
ROMA - INTER: LA DESIGNACIÓN ARBITRAL COMPLETA
MASSA (foto)
MELI – BERTI
IV: MARESCA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DI PAOLO
3': Balerdi, en el suelo con las manos en la cara
Balerdi intenta anticiparse a Thuram, que se protege ante el pase largo hacia él en tres cuartos de ataque. El defensa, tras el contacto con el delantero, cae al suelo llevándose las manos al rostro. La Roma protesta por un codazo, pero según el árbitro Massa la falta existe por el braceo del punta del Inter, aunque no hay tarjeta porque Thuram no propina el codazo, sino que solo abre el brazo para ganar la posición.
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