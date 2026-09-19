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AS Roma v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traducido por

Roma-Inter 2-2 EN DIRECTO: ¡otra vez Lautaro Martínez! Svilar hace un milagro ante Thuram y Lautaro se estrella con el larguero

Roma
Inter Milán
Serie A
Roma vs Inter Milán

Sigue Roma-Inter, partidazo y duelo directo correspondiente a la 5.ª jornada de la Serie A 2026/2027.

El duelo más esperado de esta primera parte de la Serie A 2026/2027 comenzará oficialmente a las 18:00 en el estadio Olímpico de Roma. Sobre el campo se enfrentarán los dos equipos que están dominando hasta ahora el campeonato, con Roma-Inter que vale mucho más que un simple enfrentamiento directo.

La Roma de Gian Piero Gasperini y de la pareja Malen-Dybala tiene la mejor defensa del campeonato, con un solo gol encajado y hasta 12 marcados, pero sobre todo es cada vez más un equipo gasperiniano también sobre el campo. El Inter de Cristian Chivu, vigente campeón, ha pasado página de la derrota contra el Real Madrid y tiene el mejor ataque del torneo, con 13 goles, aunque con alguna fragilidad defensiva todavía por corregir.

Quien gane se irá al largo parón con entusiasmo, ligereza y serenidad; quien pierda tendrá que trabajar para remontar y convivir con críticas y dudas.


ROMA-INTER 2-2

GOLEADORES: 6' Kone (R), 36' Kone (R), 47' Lautaro (I), 80' Lautaro (I)



  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    88' OCASIÓN - Contraataque clamoroso del Inter con Sucic, que de cabeza prolonga para Thuram, quien, de primeras y viendo a Svilar fuera de los palos, intenta sorprenderlo a contrapié. El zurdazo raso roza el palo.


    80' GOL - Un centro desde la izquierda encuentra a Bisseck, que se adelanta a su defensor y sirve involuntariamente a Lautaro. Derechazo a la escuadra con Svilar, que la toca, pero no logra pararla.


    78' MILAGRO DE SVILAR Y LARGUERO - Inter aprieta tras un saque de esquina. Thuram, de cabeza, se anticipa a todos, pero Svilar obra el milagro y salva sobre la línea. Al balón suelto se lanza Lautaro Martinez, que de cabeza, a dos pasos, estrella el balón en el larguero.


    70' Diouf se libera y tira de izquierda desde la frontal. Svilar rechaza por bajo.


    67' OCASIÓN - ¡Qué parada de Martinez! Malen controla un balón de espaldas a portería tras un córner, se gira y tira en un santiamén encontrando portería. Parada en estrella del Pepo Martinez para ocupar más espacio y rechazo con la cara para salvar el resultado.


    59' Carlos Augusto vuelve a romper por la izquierda y encuentra con un balón raso el desmarque de Thuram. Intento de tacón del francés y pelota fuera por poco.


    47' GOL - Mancini se deja robar el balón por Thuram y este sale al contraataque con Lautaro. El argentino vuelve a lanzar en vertical al francés, que, una vez llega al borde del área, busca al compañero con una asistencia rasa. Remate de primeras, sucio y cruzado, y Svilar batido.


    36' GOL - Centro desde la derecha de Dybala que encuentra libres en el área a Mancini y Kone. El defensa toca el balón y lo controla para el centrocampista, que marca en el mano a mano con Martinez. El linier lo anula, pero al final el VAR lo concede. El anuncio de Massa: "Tras la revisión, el número 17 de la Roma está en posición reglamentaria, gol concedido".


    33' PALO - Inter trabaja bien por la banda izquierda con Jones, que, de tacón, premia la incorporación de Bastoni. En el mano a mano con Svilar, aunque escorado en el vértice del área pequeña, el defensa saca un remate que se estrella en el palo exterior y se va fuera.


    29' OCASIÓN - Otro error clamoroso del Inter. Centro raso de Dimarco que encuentra a Lautaro Martinez completamente solo en el segundo palo. Remate en plancha a puerta vacía y balón que se va alto.


    26' OCASIÓN - Error clamoroso de Bisseck, que gana un duelo con Soulé y se marcha completamente solo hasta dentro del área de la Roma. En el mano a mano con Svilar, sin embargo, el central alemán se deja hipnotizar y el resultado sigue 0-0.


    24' OCASIÓN - Balón de Dybala en vertical para Malen, que con el control se deshace de su marcador y en un santiamén saca un potente remate. Balón alto.


    20' - Dybala prueba el zurdazo potente desde lejos, el balón silba a la izquierda de Josep Martinez y se marcha fuera por un metro.


    13' OCASIÓN - Otra salida al contraataque de la Roma con Soulé, que llega hasta línea de fondo por la izquierda y centra al corazón del área, donde Dimarco falla en su intervención y de hecho le sirve una asistencia a Dybala. Volea de zurda y balón fuera por poco.


    6' GOL - Inter no logra gestionar bien la salida de balón y queda desequilibrado. Dybala cambia el juego de derecha a izquierda y encuentra a Molina, que, libre, controla y sirve atrás para Manu Kone. Control y remate dentro del área, con Martinez batido.


    3' - Balerdi intenta anticiparse a Thuram y acaba en el suelo quejándose de un codazo. Para Massa hay falta, pero no tarjeta.


    0' Comienza el partido a las 18:00 en el estadio Olímpico de Roma.


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  • ROMA-INTER: LA FICHA DEL PARTIDO

    Roma-Inter 2-2


    Goles: 6' Kone (R), 36' Kone (R), 47' Lautaro (I), 80' Lautaro (I)


    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (60' Ndicka), Balerdi (66' Ghilardi), Hermoso (82' Koulierakis); Molina (60' Rensch), Cristante, Koné (60' Pisilli), Wesley; Dybala, Soulé; Malen.

    En el banquillo: De Marzi, Gollini, Pellegrini, Castro, De Roon, Lulli, Mora, Ghilardi.

    Entrenador: Gasperini.


    INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni (63' Luis Henrique); Diouf, Barella, Zielinski, Jones (54' Sucic), Dimarco (54' Carlos Augusto); Lautaro (90' Bonny), Thuram (90' Pio Esposito).

    En el banquillo: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Mkhitaryan, Pavard, Bovio, Mosconi.

    Entrenador: Chivu.


    Árbitro: Massa

    Amonestados: Barella (I), Akanji (I), Bastoni (I), Ndicka (R)

    Expulsados: -

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