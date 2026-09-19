88' OCASIÓN - Contraataque clamoroso del Inter con Sucic, que de cabeza prolonga para Thuram, quien, de primeras y viendo a Svilar fuera de los palos, intenta sorprenderlo a contrapié. El zurdazo raso roza el palo.





80' GOL - Un centro desde la izquierda encuentra a Bisseck, que se adelanta a su defensor y sirve involuntariamente a Lautaro. Derechazo a la escuadra con Svilar, que la toca, pero no logra pararla.





78' MILAGRO DE SVILAR Y LARGUERO - Inter aprieta tras un saque de esquina. Thuram, de cabeza, se anticipa a todos, pero Svilar obra el milagro y salva sobre la línea. Al balón suelto se lanza Lautaro Martinez, que de cabeza, a dos pasos, estrella el balón en el larguero.





70' Diouf se libera y tira de izquierda desde la frontal. Svilar rechaza por bajo.





67' OCASIÓN - ¡Qué parada de Martinez! Malen controla un balón de espaldas a portería tras un córner, se gira y tira en un santiamén encontrando portería. Parada en estrella del Pepo Martinez para ocupar más espacio y rechazo con la cara para salvar el resultado.





59' Carlos Augusto vuelve a romper por la izquierda y encuentra con un balón raso el desmarque de Thuram. Intento de tacón del francés y pelota fuera por poco.





47' GOL - Mancini se deja robar el balón por Thuram y este sale al contraataque con Lautaro. El argentino vuelve a lanzar en vertical al francés, que, una vez llega al borde del área, busca al compañero con una asistencia rasa. Remate de primeras, sucio y cruzado, y Svilar batido.





36' GOL - Centro desde la derecha de Dybala que encuentra libres en el área a Mancini y Kone. El defensa toca el balón y lo controla para el centrocampista, que marca en el mano a mano con Martinez. El linier lo anula, pero al final el VAR lo concede. El anuncio de Massa: "Tras la revisión, el número 17 de la Roma está en posición reglamentaria, gol concedido".





33' PALO - Inter trabaja bien por la banda izquierda con Jones, que, de tacón, premia la incorporación de Bastoni. En el mano a mano con Svilar, aunque escorado en el vértice del área pequeña, el defensa saca un remate que se estrella en el palo exterior y se va fuera.





29' OCASIÓN - Otro error clamoroso del Inter. Centro raso de Dimarco que encuentra a Lautaro Martinez completamente solo en el segundo palo. Remate en plancha a puerta vacía y balón que se va alto.





26' OCASIÓN - Error clamoroso de Bisseck, que gana un duelo con Soulé y se marcha completamente solo hasta dentro del área de la Roma. En el mano a mano con Svilar, sin embargo, el central alemán se deja hipnotizar y el resultado sigue 0-0.





24' OCASIÓN - Balón de Dybala en vertical para Malen, que con el control se deshace de su marcador y en un santiamén saca un potente remate. Balón alto.





20' - Dybala prueba el zurdazo potente desde lejos, el balón silba a la izquierda de Josep Martinez y se marcha fuera por un metro.





13' OCASIÓN - Otra salida al contraataque de la Roma con Soulé, que llega hasta línea de fondo por la izquierda y centra al corazón del área, donde Dimarco falla en su intervención y de hecho le sirve una asistencia a Dybala. Volea de zurda y balón fuera por poco.





6' GOL - Inter no logra gestionar bien la salida de balón y queda desequilibrado. Dybala cambia el juego de derecha a izquierda y encuentra a Molina, que, libre, controla y sirve atrás para Manu Kone. Control y remate dentro del área, con Martinez batido.





3' - Balerdi intenta anticiparse a Thuram y acaba en el suelo quejándose de un codazo. Para Massa hay falta, pero no tarjeta.





0' Comienza el partido a las 18:00 en el estadio Olímpico de Roma.





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