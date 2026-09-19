Roma-Inter 1-0 EN DIRECTO: Kone abre el marcador

El duelo más esperado de esta primera parte de la Serie A 2026/2027 dará oficialmente comienzo a las 18:00 en el estadio Olímpico de Roma. Sobre el campo se enfrentarán los dos equipos que están dominando hasta ahora el campeonato, con Roma-Inter valiendo mucho más que un simple enfrentamiento directo.

La Roma de Gian Piero Gasperini y de la pareja Malen-Dybala tiene la mejor defensa del campeonato, con un solo gol encajado y nada menos que 12 marcados, pero sobre todo es cada vez más un equipo de Gasperini también sobre el campo. El Inter de Cristian Chivu, vigente campeón, ha dejado atrás la derrota contra el Real Madrid y tiene el mejor ataque del torneo con 13 goles, aunque con alguna ligereza defensiva todavía por corregir.

Quien gane se irá al largo parón con entusiasmo, soltura y serenidad; quien pierda tendrá que trabajar para remontar y convivir con críticas y dudas.





ROMA-INTER 1-0

GOLES: 6' Kone (R)







