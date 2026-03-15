La Roma, con el marcador momentáneamente en 1-1 en el gran duelo por una plaza en la Champions contra el Como, se quedó con 10 jugadores en la segunda parte tras la expulsión de Wesley Franca por doble amarilla. El brasileño, que ya había sido amonestado, detuvo el contraataque de Diao, lo que llevó al árbitro Massa a mostrarle la tarjeta, lo que provocó una furiosa reacción de Gian Piero Gasperini desde el banquillo.
Traducido por
Roma: Gasperini, furioso por la tarjeta roja a Wesley: le lanza los papeles al asistente
¿QUÉ HA PASADO?
Wesley, que ya había recibido una tarjeta amarilla, protagonizó una intervención ingenua, pero reglamentaria. En el minuto 65, y con Douvikas recién empatado tras el gol de penalti de Malen en la primera parte, Diao gana el rebote a Rensch y se lanza en profundidad, mientras Wesley lo derriba. El contacto no es fuerte y Diao se deja caer, pero Massa, que ve la falta, no tiene más remedio que sacar la tarjeta amarilla para Spa. El problema es que es la segunda y Wesley es expulsado.
GASPERINI LANZA LA CARPETA DE SU SECUNDO
Gasperini, que en ese momento estaba a punto de dar entrada a Venturino, se gira hacia el banquillo visiblemente enfadado y, gesticulando con los brazos, hace volar la carpeta de su asistente, llena de hojas que, muy probablemente, contenían las instrucciones para las jugadas a balón parado que debía mostrarle al exjugador del Genoa, listo para salir al campo.
INDIGNACIÓN TAMBIÉN POR LA ESTRATEGIA CARA
La ira de Gasperini, según informa DAZN, se debe no solo a la expulsión, sino sobre todo al momento en que se produjo, ya que en ese instante, con el cambio de Venturino, estaba a punto de reorganizar un equipo que ya se encontraba en apuros. De hecho, el cambio de Venturino quedó en suspenso y se modificó, y el exjugador del Genoa acabó volviendo a sentarse en el banquillo y ya no volvió a salir al campo.