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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traducido por

«¡Roma fue una lección!»: Marc Cucurella explica por qué el Real Madrid se negó a relajarse ante el Sevilla

Real Madrid
M. Cucurella
Real Madrid vs Sevilla
Sevilla
Primera División

El lateral del Real Madrid Marc Cucurella reveló que las dificultades sufridas en Europa entre semana fueron un claro recordatorio de que la plantilla no puede permitirse relajarse. Cucurella elogió la aportación de toda la plantilla del Madrid tras la victoria por 4-1 ante el Sevilla.

  • Cucurella exige máxima intensidad tras el susto ante la Roma

    El defensa del Real Madrid Marc Cucurella insistió en que la plantilla debe mantener la máxima concentración tras su victoria por 4-1 ante el Sevilla. Al repasar ocho días de intensa actividad, el lateral izquierdo señaló que el difícil partido disputado entre semana contra la Roma dejó valiosas lecciones al equipo.

    Cucurella jugó los 90 minutos ante el Sevilla y contribuyó tanto en defensa como con el balón.

    Elogió a sus compañeros por jugar con gran intensidad desde el pitido inicial.

  • imago-sport-1084749446.jpgAlterphotos

    Un lateral advierte de que no se debe bajar el nivel de rendimiento

    Tras el partido, Cucurella explicó cómo las dificultades en Europa influyeron en su forma de afrontar los compromisos nacionales. «Al final, cuando ganas, todo es mejor y más fácil», dijo Cucurella. «El miércoles pasamos un susto en Roma, pero logramos darle la vuelta».

    «Eso nos sirvió de lección: tenemos que dar el 100 % en cada partido y no podemos relajarnos ni un minuto».

    «Creo que hoy lo demostramos. Jugamos un gran partido y todos aportaron su granito de arena».

  • Cucurella destaca la importancia de contar con toda la plantilla disponible

    Cucurella subrayó que competir en varias competiciones exige que todos los jugadores aporten, tanto si son titulares como si salen desde el banquillo. «Este es un deporte de equipo, 11 contra 11, más los jugadores que están en el banquillo», señaló.

    «Todos, con los minutos que tengan, deben aportar, y lo más importante es el equipo».

    «Hoy han marcado jugadores diferentes y todos intentan aportar. Este es el camino a seguir».

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  • imago-sport-1084748750.jpgZUMA Press Wire

    El Madrid se prepara para un duelo europeo crucial

    Con el regreso de jugadores tras sus lesiones, Cucurella cree que el Real Madrid se hace más fuerte a medida que avanza la temporada.

    El gigante español centra ahora su atención en el partido de Champions League del miércoles contra el RB Leipzig.

    Cucurella y sus compañeros de equipo aspiran a conseguir tres puntos vitales en el Santiago Bernabéu.

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