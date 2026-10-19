El defensa del Real Madrid Marc Cucurella insistió en que la plantilla debe mantener la máxima concentración tras su victoria por 4-1 ante el Sevilla. Al repasar ocho días de intensa actividad, el lateral izquierdo señaló que el difícil partido disputado entre semana contra la Roma dejó valiosas lecciones al equipo.

Cucurella jugó los 90 minutos ante el Sevilla y contribuyó tanto en defensa como con el balón.

Elogió a sus compañeros por jugar con gran intensidad desde el pitido inicial.