Rodrigo Mora es virtualmente nuevo jugador de la Roma. Para que sea oficial faltan las firmas en los contratos, pero por el talentoso portugués, nacido en 2007, el club romanista ha encontrado un acuerdo con el Porto, que ha optado por ingresar menos dinero (partía de una petición inicial de 47 millones de euros) pero de inmediato. Los Dragones nunca abrieron la puerta a una opción de compra, por miedo a ver regresar a Mora el próximo año con el pase devaluado. Después de una larga negociación, llena de tensión y silencios, ha llegado la fumata blanca, que satisface a todos. El Porto cede al que hoy es la tercera opción de Farioli, Gasperini obtiene al mediapunta que quería.
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Roma, fichado Rodrigo Mora: los costes de la operación. Cláusula de 120 millones, hoy llega a Italia
Cláusula de 120 millones de euros
Mora costará 25 millones de euros fijos, cláusula sobre una futura reventa y cláusula de compra específica para hacerse con el 100% del jugador por otros 25 millones de euros. Como escribe el Corriere dello Sport, ayer el acuerdo se perfiló con la inclusión de dos cláusulas: una afectará a la ficha y alcanzará los 120 millones, la otra, en cambio, permitirá a la Roma pagar otros 20 en caso de una futura cesión para no estar obligada a destinar la mitad de lo ingresado a la contraparte.
Será el mediapunta de Gasperini
Mora, que jugará en la Roma, firmará un contrato de cinco años, a razón de 2 millones de euros netos por temporada. Con el Porto, con el que debutó en septiembre de 2024, ha marcado 16 goles en 80 partidos. Para Gasperini, que ha hablado por teléfono con él, será uno de los dos mediapuntas, junto a Dybala o Soulé, por detrás de Malen, primera opción, o Castro.
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