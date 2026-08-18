Roma, fichado Rodrigo Mora: los costes de la operación. Cláusula de 120 millones, hoy llega a Italia

Rodrigo Mora es virtualmente nuevo jugador de la Roma. Para que sea oficial faltan las firmas en los contratos, pero por el talentoso portugués, nacido en 2007, el club romanista ha encontrado un acuerdo con el Porto, que ha optado por ingresar menos dinero (partía de una petición inicial de 47 millones de euros) pero de inmediato. Los Dragones nunca abrieron la puerta a una opción de compra, por miedo a ver regresar a Mora el próximo año con el pase devaluado. Después de una larga negociación, llena de tensión y silencios, ha llegado la fumata blanca, que satisface a todos. El Porto cede al que hoy es la tercera opción de Farioli, Gasperini obtiene al mediapunta que quería.











