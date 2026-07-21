Crysencio Summerville fichará por la Roma. Según Alfredo Pedullà, el acuerdo por el extremo holandés ronda los 50 millones de euros y se cerrará en las próximas horas. El exjugador del Leeds, que buscaba salir tras el descenso del West Ham a la Championship, llevaba días presionando para fichar por un equipo italiano: habló con su compañero de selección Malen y aceptó de inmediato la oportunidad de jugar en la Serie A.
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Roma está cerca de fichar a Summerville: cuánto ganará el West Ham y cuál será el sueldo del holandés
LA COMPRA MÁS CARA DE LA HISTORIA
Aunque las cifras aún no son oficiales, se rumorea que los clubes han acordado un traspaso definitivo por 47 millones de euros más bonificaciones. Según Calcio e Finanza, Summerville, autor de dos goles en el Mundial, sería el fichaje más caro de la Roma, por encima de los 42 millones de Schick, los 40+2 de Abraham y los 41 de Dovbyk.
UN CONTRATO DE MÁS DE 4 MILLONES DE EUROS
Summerville firmará un contrato de cuatro o cinco años, por 4,2 millones de euros más bonificaciones por temporada. Así será el mejor pagado de la plantilla, por encima de Malen y Ndicka (4 millones) y de Dybala (3 millones más bonificaciones).
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