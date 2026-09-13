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cm grafica endrick roma
Emanuele Tramacere

Traducido por

Roma, Endrick como objetivo para soñar a lo grande: los Friedkin quieren el gran bombazo en enero

Roma
Real Madrid
Endrick

Los propietarios de la Roma quieren hacer soñar a los aficionados y luchar hasta el final por el Scudetto.

El mercado estival de la Roma ha sido literalmente una montaña rusa de emociones. Primero la espera, los jugadores que se escaparon, la salida de Celik, luego los primeros bombazos como los fichajes de Castro y Molina, después de nuevo la espera por el golpe en la mediapunta y la larga persecución de Rodrgio Mora y, por último, el cierre con los fichajes de Balerdi y De Roon. Tony D'Amico ha hecho el máximo sin sacrificar a sus joyas y construyendo una plantilla que, sin lugar a dudas, es competitiva.

Gian Piero Gasperini podrá luchar en todos los frentes, pero la sensación que queda entre los aficionados y que poco a poco también se está abriendo paso en la propiedad estadounidense de la familia Friedkin es que todavía podría hacerse algo para soñar aún más a lo grande e intentar competir hasta el final en todos los frentes, Scudetto incluido. En esta línea, informa el Corriere dello Sport, la propiedad está decidida a reabrir, de cara a enero, el capítulo Endrick del Real Madrid.

  • El cortejo veraniego

    La Roma ya se había movido en verano por el exjugador del Palmeiras. Un intento de fichaje a préstamo rechazado en primer lugar por el jugador, que quería jugarse sus cartas en Madrid, y después por José Mourinho, convencido, dada la necesidad de un comodín extra mientras esperaba el regreso de Rodrygo, de no dejar salir al futbolista de la generación de 2006.

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  • ENDRICK TODAVÍA A CERO

    Sin embargo, según informa la prensa española, los escenarios en torno al jugador están cambiando tras este inicio de temporada en el que, también por culpa de unas molestias musculares, entre Liga y Champions League ha acumulado cero minutos en total a las órdenes de José Mourinho.

    El técnico portugués lo dejó en el banquillo durante los 90 minutos también ante el Inter y el Rayo Vallecano, llegando a preferirle a Carlos Espì. Cuestiones físicas, sobre todo, pero la frustración del brasileño empieza a crecer y las imágenes que lo muestran serio en el banquillo están dando la vuelta a la web, alimentando los rumores de mercado.

  • La Roma se ha movido

    Y es aquí donde, informa el Corriere dello Sport, se ha movido la Roma. Los Friedkin —lo ha confirmado el nuevo CEO romanista John Galantic— están «emocionalmente entusiasmados» y quieren regalarle a Gasperini ese refuerzo en ataque, ese extremo zurdo que no llegó en verano.

    Endrick está considerado el perfil ideal, el golpe «a lo Malen» capaz de hacer dar otro salto al equipo. Tony D'Amico ha vuelto a llamar a la puerta de los Merengues con la propuesta de una cesión con opción de compra y contracompra a favor del Real Madrid o una fórmula similar a la obtenida por el Como para Nico Paz hace algunos años.

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  • Se busca un principio de acuerdo cuanto antes para adelantarse a posibles competidores. Un apretón de manos que luego se hará oficial con calma, a las puertas del mercado de invierno, pero que coloque a la Roma en la pole position. No será sencillo, pero el deseo de Endrick de encontrar más espacio ya puede jugar un papel decisivo.

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