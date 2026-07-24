La herida de Summerville sigue ahí sangrando, pero para la Roma es momento de mirar hacia adelante. Gasperini ha pedido un delantero para acompañar a Malen en una plantilla que competirá entre la Serie A y la Champions League. El primer objetivo sigue siendo Nicolo Tresoldi, delantero de la generación de 2004 nacido en Cagliari pero que ha decidido defender los colores de la Alemania sub-21.
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Roma: el Brujas dice «no» a una oferta de 35 millones de la Roma por Tresoldi; el club aumenta la presión
NO A 35 MILLONES
En las últimas horas, la Roma ha iniciado las gestiones para intentar llevar a Tresoldi a la Roma. Fuentes belgas hablan de una oferta de 35 millones de euros que el Brujas todavía considera insuficiente, ya que acaba de traspasar a Tziolis y no necesita hacer caja. La Roma no se da por vencida y sigue trabajando en Tresoldi, que en la última temporada marcó 19 goles en 40 partidos.
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