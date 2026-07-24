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Nicolò Tresoldi Club BruggeGetty Images

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Roma: el Brujas dice «no» a una oferta de 35 millones de la Roma por Tresoldi; el club aumenta la presión

AS Roma

Roma: Gasperini quiere a Tresoldi para su ataque, pero el Brujas pide mucho

La herida de Summerville sigue ahí sangrando, pero para la Roma es momento de mirar hacia adelante. Gasperini ha pedido un delantero para acompañar a Malen en una plantilla que competirá entre la Serie A y la Champions League. El primer objetivo sigue siendo Nicolo Tresoldi, delantero de la generación de 2004 nacido en Cagliari pero que ha decidido defender los colores de la Alemania sub-21.

  • NO A 35 MILLONES

    En las últimas horas, la Roma ha iniciado las gestiones para intentar llevar a Tresoldi a la Roma. Fuentes belgas hablan de una oferta de 35 millones de euros que el Brujas todavía considera insuficiente, ya que acaba de traspasar a Tziolis y no necesita hacer caja. La Roma no se da por vencida y sigue trabajando en Tresoldi, que en la última temporada marcó 19 goles en 40 partidos.

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