Las malas noticias que le ha dejado a Gian Piero Gasperini el gran duelo de la Champions League en el que la Roma se enfrenta al Real Madrid en el Olímpico no se limitan a la lesión de Manu Koné. Además del centrocampista francés, el entrenador de la Roma también se vio obligado a sustituir a Paulo Dybala durante el descanso.
AFP
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Roma: Dybala, obligado a ser sustituido por molestias musculares
Molestias musculares
Según informó Amazon Prime, el mediapunta tuvo que parar por molestias musculares durante la primera parte. En el descanso, Gasperini decidió sustituirlo y dar entrada a Rodrigo Mora.
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