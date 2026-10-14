Las malas noticias que le ha dejado a Gian Piero Gasperini el gran duelo de la Champions League en el que la Roma se enfrenta al Real Madrid en el Olímpico no se limitan a la lesión de Manu Koné. Además del centrocampista francés, el entrenador de la Roma también se vio obligado a sustituir a Paulo Dybala durante el descanso.