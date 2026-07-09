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Diao ComoGetty Images
Simone Gervasio

Traducido por

Roma, Diao entra en escena tras Greenwood: el Como podría venderlo por 25 millones

Roma
Fichajes
Serie A
A. Diao
Como

¿Assane Diao deja el Como? Su futuro podría estar lejos del equipo de Fábregas, que lo fichó del Betis. El senegalés brilló en la primera parte de la temporada, pero sufrió lesiones en la segunda.


Con una delantera abarrotada —Kuhn, Jesús Rodríguez, Liberali, Baturina, Addai, Caqueret, Nico Paz y un Douvikas cada vez más titular—, Diao podría ser el sacrificado. Según Tuttomercatoweb, la Roma ya muestra interés.

  • Fábregas, Suwarso y Ludi deben reducir la plantilla para cumplir con los límites de la UEFA. El elegido podría ser el extremo, que disputó el Mundial con Senegal con un papel secundario, igual que con el Como. Primero sufrió una lesión en el pie y luego otra en el bíceps femoral derecho, lo que le limitó a 1.000 minutos esta temporada y a marcar 2 goles en 17 partidos.


    En mercados anteriores lo buscaron clubes de Arabia Saudí; ahora lo siguen Sporting de Lisboa y Deportivo de La Coruña, aunque la Roma gana terreno. Tras el fichaje fallido de Mason Greenwood, quien fichará por el Fenerbache, el jugador del Como encajaría en el sistema de Gasperini,que busca jugadores con sus características. De hecho, necesita dos. Su valor de mercado ronda los 25-30 millones de euros,y en las próximas semanas podrían producirse novedades.


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