El Real Madrid culminó una remontada asombrosa en la Champions League en el Stadio Olimpico: marcó tres goles en unos frenéticos ocho minutos finales para imponerse por 4-3 a la Roma. Ante su antiguo club, Jose Mourinho vio cómo su equipo quedaba 3-1 por detrás tras un doblete de Donyell Malen y el gol inicial de Marten de Roon.

Kylian Mbappe marcó en su partido número 100 en la Champions League antes de que llegara el desenlace.

Arda Guler sirvió tres acciones consecutivas a balón parado que permitieron a Carlos Espi, Endrick, elegido jugador del partido, y Antonio Rudiger, exdefensa de la Roma, darle la vuelta al encuentro.