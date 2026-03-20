Roma-Bolonia, Gasperini: «Robinio Vaz tiene que madurar, Malen ha estado extraordinario. Pero el problema en ataque lo arrastramos desde principios de año»

El partido entre el Roma y el Bolonia, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Europa League, fue interminable. En este derbi italiano, ambos equipos partían de un empate a 1 en el partido de ida, gracias a los goles de Bernardeschi y Pellegrini, y ambos volvieron a ser protagonistas en el encuentro de esta noche. En el Olímpico, el partido terminó 3-3 tras el tiempo reglamentario; en la prórroga, el Bolonia se impuso con un gol decisivo de Cambiaghi —que entró en la segunda parte— en el minuto 111. Los giallorossi quedan así fuera de Europa, mientras que el equipo de Italiano pasa a cuartos de final, donde se enfrentará al Aston Villa de Unai Emery, que en octavos eliminó al Lille con un global de 3-0 entre ida y vuelta.



