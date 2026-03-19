Roma-Bolonia: el árbitro Kovacs pita dos penaltis y el VAR los confirma; la reconstrucción

Partido trepidante en el Olimpico entre la Roma y el Bolonia. En el encuentro correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Europa League, de hecho, se produjeron dos jugadas que el árbitro Istvan Kovacs consideró faltas de penalti. El primero por la falta de El Shaarawy sobre Zortea y el segundo por el contacto entre Freuler y Robino Vaz. Aquí está el análisis de Calciomercato.com
Roma-Bolonia, octavos de final de la Europa League
Árbitro: Kovacs
Asistentes: Marica y Tunyogi
Cuarto árbitro: Kovacs
VAR: Martins
AVAR: Van Driessche