Roma-Bolonia: el árbitro Kovacs pita dos penaltis y el VAR los confirma; la reconstrucción

Partido trepidante en el Olimpico entre la Roma y el Bolonia. En el encuentro correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Europa League, de hecho, se produjeron dos jugadas que el árbitro Istvan Kovacs consideró faltas de penalti. El primero por la falta de El Shaarawy sobre Zortea y el segundo por el contacto entre Freuler y Robino Vaz. Aquí está el análisis de Calciomercato.com









Roma-Bolonia, octavos de final de la Europa League

Árbitro: Kovacs

Asistentes: Marica y Tunyogi

Cuarto árbitro: Kovacs

VAR: Martins

AVAR: Van Driessche