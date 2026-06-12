Roma baraja fichar a Pulisic: Gasperini lo quiere y el delantero aún no ha renovado con el Milan

La Roma quiere fichar a Pulisic y le ofrece jugar la próxima Liga de Campeones como protagonista. El club giallorosso sabe que el exjugador del Chelsea duda sobre su futuro en el Milan, pues aún no acepta la renovación hasta 2030 propuesta por Cardinale.





Además, el Milan puede activar una cláusula para extender su contrato hasta 2028. Por eso Cardinale y su equipo están tranquilos, siempre que la Roma y la Champions no alteren los planes.