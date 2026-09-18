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Gianluca Minchiotti
Traducido por

Roma, Balerdi: «Quiero quedarme mucho tiempo. Haces dos partidos bien y eres un dios; dos mal y eres el diablo»

Roma
L. Balerdi
Serie A

Entrevista al defensa de la Roma

Leonardo Balerdi, defensa argentino de la Roma, se sincera en una entrevista con Il Tempo, empezando por su llegada al club romano el año pasado: "Lo dije desde el primer momento: soy felicísimo. Tenía ganas de cambiar de aires después de haber pasado tantos años en Marsella. Tenía el deseo de jugar en la Serie A desde que era pequeño y ahora aquí, en la Roma, soy más que feliz".


SOBRE GASPERINI

"Me encuentro bien con sus indicaciones, siento que a nivel físico mejoro día a día. Su manera de entrenar para mí es una ventaja porque en los partidos me siento fuerte. Viene al campo y hace lo que tiene que hacer. No hemos hablado mucho de otras cosas, pero conmigo siempre ha sido top".


LA COMPARACIÓN CON BARESI

"Digamos que los medios cambiaron un poco las palabras del míster. Dicho esto, hay un problema: yo no quería ser defensa, sino centrocampista. Gago fue uno de mis ídolos, también me gustaban Riquelme y Palermo, de Boca. Cuando entendí que me convertiría en defensa, empecé a fijarme en los más grandes, como Maldini, Ramos y Van Dijk. También Baresi, obviamente".


  • SOBRE EL ROMA-INTER

    "El Inter en los últimos años ha hecho un recorrido extraordinario, no podemos ignorarlo. Pero debemos preparar este partido como todos los demás. Tenemos que ganar sin mirar a quién tenemos delante. Está claro que, conociendo sus cualidades, tendremos que adaptarnos, pero siempre dando el cien por cien. Un partido que nos puede dar el clic decisivo para el resto de la temporada".


    LA EUFORIA...

    "Estoy un poco acostumbrado a esto porque vengo de Marsella, si haces dos partidos bien eres un dios, luego bastan otros tantos para ser como el diablo. Ahora solo intento concentrarme en el campo sin pensar en escuchar lo que se dice fuera".


    EL FUTURO

    Está aquí cedido con opción de compra, ¿su esperanza es quedarse?

    "Absolutamente sí. Quiero hacer todo lo posible para quedarme aquí mucho tiempo. Personalmente, tanto con la selección como con la Roma, quiero ganar un trofeo".



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