Leonardo Balerdi, defensa argentino de la Roma, se sincera en una entrevista con Il Tempo, empezando por su llegada al club romano el año pasado: "Lo dije desde el primer momento: soy felicísimo. Tenía ganas de cambiar de aires después de haber pasado tantos años en Marsella. Tenía el deseo de jugar en la Serie A desde que era pequeño y ahora aquí, en la Roma, soy más que feliz".





SOBRE GASPERINI

"Me encuentro bien con sus indicaciones, siento que a nivel físico mejoro día a día. Su manera de entrenar para mí es una ventaja porque en los partidos me siento fuerte. Viene al campo y hace lo que tiene que hacer. No hemos hablado mucho de otras cosas, pero conmigo siempre ha sido top".





LA COMPARACIÓN CON BARESI

"Digamos que los medios cambiaron un poco las palabras del míster. Dicho esto, hay un problema: yo no quería ser defensa, sino centrocampista. Gago fue uno de mis ídolos, también me gustaban Riquelme y Palermo, de Boca. Cuando entendí que me convertiría en defensa, empecé a fijarme en los más grandes, como Maldini, Ramos y Van Dijk. También Baresi, obviamente".



