Roma: Ademola Lookman aparece como opción para el ataque y podría salir en enero

Según publica hoy Repubblica la Roma sigue de cerca la situación de Ademola Lookman, delantero del Atlético de Madrid, a quien Simeone ya no considera intocable. Este año, el nigeriano ha disputado 15 partidos, con dos goles y una asistencia entre LaLiga y la Champions League: ha sido titular nueve veces en el campeonato, mientras que en Europa nunca ha formado parte del once inicial.

En los últimos partidos ha pasado a ser el suplente de Álex Baena, que se ha convertido en la primera opción, y contra el Barcelona se quedó en el banquillo durante todo el encuentro por primera vez esta temporada. Simeone no lo ha apartado, que quede claro, y sigue considerándolo un recurso, pero Lookman ya no parece insustituible. Desde luego, no está teniendo el mismo impacto que la temporada pasada: entre enero, cuando llegó procedente del Atalanta, y mayo marcó 9 goles en 24 partidos.

No es momento de dar la voz de alarma, pero la Roma está atenta. El exjugador del Atalanta es, a todos los efectos, uno de los nombres que el director deportivo D'Amico tiene en su lista. Porque conoce el fútbol italiano, porque ya ha trabajado con Gasperini, con quien ha tenido más de un enfrentamiento acalorado, pero bajo cuya dirección también experimentó una evidente progresión. En Bérgamo sumó 55 goles y 27 asistencias en 137 partidos, incluida la noche mágica de Dublín contra el Bayer Leverkusen, que le dio al Atalanta una histórica Europa League.

Si el exjugador del Leipzig se ha convertido en un futbolista de primer nivel, se lo debe al actual entrenador de la Roma, que piensa en él para completar el ataque. Como informa Repubblica hoy, no consta que haya pedido el traspaso ni que haya protestas de la afición contra él, pero, si sigue jugando con cuentagotas, Lookman valorará su situación y hablará con el club.

Está claro que no podrá haber una salida masiva de Madrid en enero: otro jugador con mercado es Alexander Sørloth, delantero noruego nacido en 1995, objetivo de la Juventus y valorado en unos 25-30 millones. El Atlético dejará marchar solo a uno de los dos, si se dan las condiciones adecuadas y únicamente si encuentra un sustituto. Lookman costó el pasado enero 35 millones de euros más 5 en bonus. Su salario es de unos 6 millones de euros brutos al año más bonus y tiene contrato hasta 2030.