Rohff responde al insulto de “pobre” a Kylian Mbappé por su nueva canción sobre el Caen

Todo comenzó con una sola línea. En La Petite Voix, una canción del nuevo álbum de Orelsan, La Fuite en Avant, el alter ego más oscuro del rapero se burla: “Sí, vas a hundir tu ciudad como los Mbappés”.

La frase hacía referencia a su gestión del Caen, el club de Normandía que ahora pertenece a la familia de Mbappé y que atraviesa dificultades en la tercera división de Francia. Lo que antes se veía como un salvavidas ahora ha generado frustración entre los seguidores del club debido al pronunciado declive del equipo.

Mbappé, que rara vez entra en disputas públicas, respondió casi de inmediato en X: “Estás bienvenido a venir y salvar la ciudad que tanto amas. PD: El tipo seguía suplicándonos entrar con el 1% sin pagar porque está quebrado”, haciendo alusión a la acusación de que Orelsan habría buscado una participación gratuita en el club.

El mensaje se volvió viral, dividiendo a Francia entre los aficionados al fútbol que apoyan a Mbappé y los seguidores del rap que aplauden la audacia de Orelsan.