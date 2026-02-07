AFP
Rodrygo sufre otro duro golpe tras la suspensión en la Champions League, ya que la estrella del Real Madrid sufre una lesión en los isquiotibiales
Rodrygo sufre una lesión
El Real ha confirmado que Rodrygo ha sufrido una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha y ahora afronta un periodo de baja. Se espera que el extremo esté fuera alrededor de 10 días y, normalmente, podría regresar para el choque con el Benfica en Lisboa, con ambos equipos listos para reanudar las hostilidades después de que el conjunto portugués les venciera 4-2 para clasificarse para los play-offs tras la fase de liga. Rodrygo se perderá posteriormente los partidos contra el Valencia y la Real Sociedad, pero podría volver contra Osasuna el 21 de febrero.
Según Marca, la UEFA ha impuesto a Rodrygo una sanción de dos partidos, dejándolo fuera de ambos encuentros de la ronda de play-off eliminatoria de la Champions League. El organismo rector europeo citó el uso de un “lenguaje insultante y abusivo” dirigido a los oficiales del partido como motivo del aumento de la sanción.
“Ayer me dejé llevar en el momento al quejarme por la pérdida de tiempo. No es mi manera de hacer las cosas”, escribió Rodrygo en redes sociales al día siguiente.
“Nunca me habían expulsado jugando con el Real Madrid y soy consciente de las consecuencias. Pido disculpas a los aficionados, al club, a mis compañeros y al entrenador. ¡Seguiremos unidos y luchando por este escudo y por esta Champions League!”
- getty
La crisis de lesiones del Real Madrid
El Real afronta ahora una crisis en lo que respecta a la disponibilidad de sus estrellas clave. Raúl Asencio, el joven defensor, también está sancionado tras ver dos tarjetas amarillas en el partido ante el Benfica, mientras que también no contarán con la superestrella inglesa Jude Bellingham. El excentrocampista del Borussia Dortmund ha sufrido una rotura en los isquiotibiales, pero se espera que Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy regresen a la convocatoria en las próximas dos semanas.
Vinícius Júnior también se perderá el próximo partido del Real por una sanción propia.
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previas de expertos, predicciones basadas en datos y claves ganadoras con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete ahora a nuestra comunidad en crecimiento!
Las dificultades de Arbeloa
Arbeloa ha estado al mando del Real desde el 12 de enero, y el club posteriormente perdió ante el Albacete, de segunda división, en la Copa del Rey y ante el Benfica en la Liga de Campeones. También han vencido al Levante, Villarreal y Rayo Vallecano en La Liga, así como al Mónaco en la competición de clubes de élite de Europa.
Hablando tras la derrota ante el Benfica, dijo: "No me arrepiento de ningún mensaje que di porque refleja en lo que creo. Si su conclusión es que el partido de hoy fue así porque los jugadores de arriba no corrieron lo suficiente, estoy totalmente en desacuerdo con usted."
Añadió: "Claramente, hoy estuvimos lejos de donde queríamos estar, lejos de la dificultad del partido, de las exigencias del rival, del ambiente, y de lo que ellos se jugaban y de lo que nos jugábamos nosotros. Creo que no fuimos capaces de estar a la altura que necesitábamos durante los 90 minutos."
Añadió: "Antes de venir aquí, sabíamos que nos quedaba mucho trabajo por delante, mucho que mejorar, y somos plenamente conscientes de que aún queda mucho por hacer. Para ganar este tipo de partido, hay que hacer muchas cosas bien, no solo una, y hay que hacerlas durante los 90 minutos completos."
- Getty Images Sport
¿Qué viene después?
El Real juega contra el Valencia el sábado mientras busca superar al Barça en la cima de La Liga. El partido de ida contra el Benfica se disputa el 17 de febrero en Portugal, mientras que la vuelta es en el Bernabéu el 25 de febrero. El Benfica protagonizó una remontada notable para vencer a los Blancos y asegurar su pase al próximo enfrentamiento, gracias al cabezazo de último minuto del portero Anatoliy Trubin.
Anuncios