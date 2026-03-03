Rodrygo, diagnosticado con una lesión en el ligamento cruzado anterior que le mantendrá fuera toda la temporada, un golpe devastador para el Real Madrid y Brasil

La lesión se produjo tan solo 11 minutos después de saltar al campo contra el Getafe. Su rodilla pareció doblarse y quedarse atrapada en el césped tras una característica finta en la banda. Aunque consiguió terminar el partido a pesar de los evidentes signos de dolor, la evaluación posterior reveló la verdadera gravedad de la lesión.

Rodrygo acababa de regresar a la acción tras pasar casi un mes fuera de los terrenos de juego debido a una persistente tendinitis. Entró en el minuto 54 con el objetivo de dar un impulso al ataque. Sin embargo, cuando sonó el pitido final, se vio al jugador de 25 años agarrándose la rodilla derecha antes de que el equipo médico lo examinara.