Rodri supera a Lionel Messi y gana el Balón de Oro del Mundial, mientras España domina los premios individuales tras vencer a Argentina en la final

Rodri, tras recibir el Balón de Oro, destacó que el éxito del equipo era más importante que su premio individual y subrayó la relevancia de haber vencido a Argentina en la final.

«Este grupo es increíble», declaró Rodri a ESPN. «Somos bicampeones del mundo. Es la hazaña más difícil de conseguir, y lo hemos logrado frente a una selección como Argentina.

Estoy orgulloso y quiero que las nuevas generaciones vean que es posible: un jugador que toca el cielo y luego cae puede resurgir. Es un ejemplo de superación, hay que creer. Es increíble».