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Rodri supera a Lionel Messi y gana el Balón de Oro del Mundial, mientras España domina los premios individuales tras vencer a Argentina en la final
Rodri consolida su legado con la conquista del Balón de Oro
Rodri, del Manchester City, fue nombrado mejor jugador del torneo y ganó el Balón de Oro tras la victoria de España 1-0 sobre Argentina en el MetLife Stadium. El título es especial para el ganador del Balón de Oro 2024, que superó una grave lesión de ligamento cruzado anterior sufrida hace casi dos años.
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Rodri elogia el esfuerzo colectivo de España
Rodri, tras recibir el Balón de Oro, destacó que el éxito del equipo era más importante que su premio individual y subrayó la relevancia de haber vencido a Argentina en la final.
«Este grupo es increíble», declaró Rodri a ESPN. «Somos bicampeones del mundo. Es la hazaña más difícil de conseguir, y lo hemos logrado frente a una selección como Argentina.
Estoy orgulloso y quiero que las nuevas generaciones vean que es posible: un jugador que toca el cielo y luego cae puede resurgir. Es un ejemplo de superación, hay que creer. Es increíble».
España domina los principales títulos del torneo
El éxito de España no se limitó al Balón de Oro. El portero Simon ganó el Guante de Oro con una de las mejores actuaciones defensivas de la historia del Mundial, y el defensa del Barcelona Cubarsi superó a su compañero Lamine Yamal como Mejor Jugador Joven.
Lionel Messi aspiraba a ser el primer jugador con tres Balones de Oro del Mundial, pero se quedó sin el premio pese a llevar a Argentina a su segunda final consecutiva. El delantero francés Kylian Mbappé, por su parte, se llevó la Bota de Oro al terminar como máximo goleador del torneo con diez tantos, aunque Francia acabó cuarta.
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España parece estar bien posicionada para lograr un éxito duradero
El triunfo de España en el Mundial refuerza la idea de que la selección puede seguir entre las mejores del fútbol internacional por muchos años. Con la experiencia de Rodri y Simón, y el crecimiento de jóvenes como Cubarsi y Yamal, España tiene un equipo para pelear por grandes títulos más allá de este torneo.
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