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Rodri sufre una grave lesión que preocupa al Manchester City; Pep Guardiola ofrece detalles tras su salida en la victoria ante el Arsenal
Preocupación por la forma física de Rodri
El City teme por la integridad física de Rodri tras el exigente duelo contra el líder. La única nota negativa de la gran victoria ante los Gunners fue que el centrocampista tuviera que dejar el campo cerca del final del partido del domingo. Este contratiempo agrava la frustrante temporada del internacional español, que ya se ha perdido 11 partidos ligueros por recurrentes problemas en isquiotibiales y rodilla. Pese a las lesiones, ha disputado 31 encuentros en todas las competiciones.
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Guardiola ofrece información sobre las lesiones
Tras el partido, Guardiola admitió a los medios que desconocía la gravedad de la lesión de Rodri. Explicó que el diagnóstico preliminar apuntaba a la ingle, pero que aún eran necesarias más pruebas. «No sé cuánto estará de baja. El médico dijo que era la ingle, pero ya veremos; le haremos pruebas esta noche o mañana», afirmó el técnico español.
Cambia el rumbo de la lucha por el título
Con esta victoria, el City ha recortado la distancia con el Arsenal a tres puntos y aún le queda un partido por jugar. El entrenador, prudente, destacó que lo importante es que el equipo ya tiene asegurada su plaza en la Liga de Campeones. Guardiola declaró: «Ese partido nos dio esperanza, eso es todo. Les dije después del partido que disfrutaran del momento, pero que no perdieran la concentración ahora. Nos quedan cuatro largas semanas y ya sé qué mensaje dar. Estamos ahí, pero la realidad es que ellos lideran la liga y tienen mejor diferencia de goles. Paso a paso: mantengamos la esperanza de pelear hasta el final. Tenemos fe. Lo importante es que la próxima temporada estaremos en la Liga de Campeones, y ese es el mayor trofeo para estos clubes».
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La atención se centra ahora en el Burnley y la FA Cup
El City busca ganar el miércoles al Burnley para tomar el liderato. Luego se enfocará en la semifinal de la FA Cup ante el Southampton el sábado. Aún se desconoce si Rodri jugará.