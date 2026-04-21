Rodri se perderá el partido del Manchester City en Burnley por lesión, y Pep Guardiola no puede confirmar cuándo volverá el mediocampista estrella

Rodri se sometió a pruebas médicas esta semana para evaluar su lesión. Aunque la atención está en el partido contra el Burnley, crece la preocupación sobre su participación en la semifinal de la FA Cup ante el Southampton este fin de semana. El español lucha contra el reloj para estar en la recta final de la temporada del City, aunque luego habrá un parón en la liga.

«Para mañana no estará listo», admitió Guardiola en la rueda de prensa previa al partido. «Ya veremos para los siguientes: la semifinal de la FA Cup contra el Southampton o, 12 días después, el encuentro de la Premier League en Everton».