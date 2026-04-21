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Rodri Manchester City 2025-26Getty
Yosua Arya

Traducido por

Rodri se perderá el partido del Manchester City en Burnley por lesión, y Pep Guardiola no puede confirmar cuándo volverá el mediocampista estrella

Rodri
Manchester City
P. Guardiola
Burnley vs Manchester City
Burnley
Premier League

Rodri se pierde el partido de la Premier League contra el Burnley por una lesión en la ingle. Pep Guardiola confirmó que el centrocampista tuvo que abandonar cojeando el encuentro ante el Arsenal, y aún no hay fecha para su regreso.

  • El pivote del centro del campo, fuera de juego tras el partido contra el Arsenal

    Guardiola confirmó que Rodri, ganador del Balón de Oro 2024, se perderá el próximo partido de la Premier League contra el Burnley debido a una lesión en la ingle sufrida ante el Arsenal, que lo obligó a dejar el campo a los 88 minutos.

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  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-ARSENALAFP

    El entrenador no sabe cuándo volverá.

    Rodri se sometió a pruebas médicas esta semana para evaluar su lesión. Aunque la atención está en el partido contra el Burnley, crece la preocupación sobre su participación en la semifinal de la FA Cup ante el Southampton este fin de semana. El español lucha contra el reloj para estar en la recta final de la temporada del City, aunque luego habrá un parón en la liga.

    «Para mañana no estará listo», admitió Guardiola en la rueda de prensa previa al partido. «Ya veremos para los siguientes: la semifinal de la FA Cup contra el Southampton o, 12 días después, el encuentro de la Premier League en Everton».

  • González, listo para entrar en acción

    Con Rodri lesionado, Guardiola recurrirá a la profundidad de la plantilla para mantener al City en lo más alto. Nico González, quien ya lo reemplazó esta temporada, es el candidato principal para el mediocampo defensivo.

    El técnico del City ya elogió su aportación y subrayó su confianza en la adaptación del plantel: «Nico González nos ha ayudado mucho a estar donde estamos».

  • Manchester City FC v Al Ain FC: Group G - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Rodri sigue con problemas físicos.

    La lesión de ingle de Rodri complica aún más su temporada, marcada ya por una larga baja por problemas en los isquiotibiales.

    Además, Rubén Dias se pierde el duelo contra el Burnley por su lesión de tobillo, lo que obliga a Guardiola a reorganizar la defensa en la lucha por el liderato de la Premier League.

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