Más allá de sus problemas físicos, el futuro del español en el Etihad Stadium genera especulaciones, pues solo le queda un año de contrato. Se espera que las negociaciones para la renovación tengan lugar tras el Mundial, aunque Rodri aún no ha mostrado disposición a prolongar su estancia, y The Athletic informa de que el Real Madrid no tiene intención de ficharlo.

Además, Mateo Kovačić y Nico González podrían marcharse tras la salida de Bernardo Silva, aunque la ausencia de Rodri se compensaría en parte con la llegada de Elliot Anderson por 116 millones de libras.