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Rodri responde a críticas «insultantes», y el seleccionador español reitera que el mediocampista del Manchester City es «el mejor del mundo»
De la Fuente desmiente las críticas a Rodri
De la Fuente ha defendido a Rodri tras el empate 0-0 ante Cabo Verde en el debut del Mundial 2026. Algunos critican que el centrocampista del Manchester City ralentiza las transiciones de España, pero el seleccionador rechaza esa idea y sigue respaldando a su jugador clave.
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El seleccionador de España ofrece su apoyo incondicional
En «El Partidazo de Cope», De la Fuente defendió a Rodri y tachó de ilógicas las críticas. El seleccionador español subrayó su admiración por el centrocampista y afirmó que, aun cuando no está al 100 %, sigue siendo de los mejores en su posición.
«Por favor, no digas eso; es insultante decirlo del mejor jugador del mundo», afirmó De la Fuente.
«Rodri es el mejor jugador del mundo y, aunque esté al 50 %, sigue siendo superior a la mayoría de centrocampistas. Para nosotros es clave: tiene claridad, visión y equilibrio fantásticos; es un faro».
De la Fuente cuestiona el trato que reciben las estrellas españolas
De la Fuente defendió a Rodri y afirmó que a los jugadores españoles se les juzga con más dureza que a otras estrellas internacionales. Se preguntó si habría críticas similares hacia otros de los mejores del mundo.
Y preguntó: «¿Dirían lo mismo de otros jugadores considerados los mejores del mundo? No lo creo. Como son españoles, se les critica más que a los demás».
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España busca mejorar tras un comienzo frustrante
España debe superar pronto su frustrante debut y mejorar su ataque en lo que queda de fase de grupos. Bajo creciente presión, se espera que Rodri y la selección ofrezcan un rendimiento más sólido ante Arabia Saudí el domingo.