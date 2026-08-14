El culebrón en torno al futuro de Rodri ha dado un giro dramático, ya que el ganador del Balón de Oro de 2024 intenta gestionar su salida del Etihad Stadium. Aunque su periodo de vacaciones concluyó oficialmente este jueves, el centrocampista busca un permiso especial para evitar regresar el viernes por la mañana a la ciudad deportiva del Manchester City, según SPORT. Este movimiento táctico recuerda al culebrón de Ferran Torres, a quien el Barcelona concedió una flexibilidad similar cuando su traspaso de 50 millones de euros al PSG era inminente.

Aunque el deseo del jugador de marcharse al Spotify Camp Nou es absoluto, está decidido a manejar la situación con profesionalidad. Entiende que saltarse un entrenamiento podría interpretarse como una señal de rebeldía, y ha dejado claro que solo se mantendrá alejado con el permiso de su actual club.



