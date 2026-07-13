Rodri le pide a Lamine Yamal que se calme, pues el joven talento español lucha contra la ansiedad antes de las semifinales del Mundial

España se prepara para enfrentar a Francia, y el capitán Rodri destaca un aspecto en el que debe mejorar la joven promesa Yamal. El centrocampista de 30 años cree que el extremo juega con tanta urgencia que a veces se convierte en ansiedad, lo cual frena su explosividad por la banda.

«Debe calmarse un poco, esa ansiedad por demostrar su valía», afirmó Rodri en la zona mixta tras la clasificación. «Es muy importante para nosotros con y sin balón, y es muy inteligente. Tiene 19 años, así que debemos tranquilizarlo en algunos momentos del partido».