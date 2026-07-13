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Rodri le pide a Lamine Yamal que se calme, pues el joven talento español lucha contra la ansiedad antes de las semifinales del Mundial
Rodri pide a Yamal que mantenga la calma
España se prepara para enfrentar a Francia, y el capitán Rodri destaca un aspecto en el que debe mejorar la joven promesa Yamal. El centrocampista de 30 años cree que el extremo juega con tanta urgencia que a veces se convierte en ansiedad, lo cual frena su explosividad por la banda.
«Debe calmarse un poco, esa ansiedad por demostrar su valía», afirmó Rodri en la zona mixta tras la clasificación. «Es muy importante para nosotros con y sin balón, y es muy inteligente. Tiene 19 años, así que debemos tranquilizarlo en algunos momentos del partido».
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El rendimiento del joven prodigio, bajo la lupa
A pesar de ser el jugador europeo más joven en ganar 10 partidos en un torneo importante, Yamal ha recibido críticas por su falta de gol en este Mundial. Llegó con una leve lesión y le ha costado alcanzar el nivel que muestra en el Barcelona, pues a menudo se ha mostrado aislado del área rival.
Pese a la sequía, Yamal se muestra confiado: «Si ganamos el Mundial, nadie recordará si marqué o no. Lo único que quiero es que todos estemos contentos. Sé que con mis movimientos atraigo rivales y creo espacios para un compañero. Cualquier acción que ayude, aunque no toque el balón, será positiva. Todos están obsesionados con marcar, pero ya ganamos el Europeo con un solo gol mío».
Una madurez superior a la de su edad
Rodri destacó que, aunque Yamal aún debe aprender tácticas, ha madurado mucho desde la Euro 2024. Ya no es una sorpresa, sino un jugador consolidado que escucha a los veteranos para seguir mejorando.
«Ya mostró su madurez en la Eurocopa; ahora, con dos años más, no sorprende tanto lo que hace. Aún puede mejorar en la lectura del juego, algo normal a su edad, pero conocemos su nivel. Le animo a que siga adelante aunque no le piten falta; escucha, quiere aprender y da un gran ejemplo con su actitud», añadió la estrella del City.
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Duelo en semifinales contra Francia
Con una plaza en la final del Mundial en juego, Yamal ha desestimado cualquier sugerencia de intimidación. Recordando el exitoso historial reciente de España frente a Les Bleus, el extremo insistió en que La Roja no tiene nada que temer cuando salte al campo el martes. Señaló el hecho de que España haya ganado sus dos últimos encuentros contra el equipo de Didier Deschamps como motivo de su gran confianza.
Rodri, sin embargo, espera un duelo mucho más cerrado que la victoria por 5-4 que España logró el año pasado en la Liga de Naciones. «No podemos dejar que aquel partido de la Liga de Naciones, que terminó 5-4 después de que nos pusiéramos 5-1 por delante, nos distraiga de la realidad en la que nos encontramos ahora: en un Mundial. Los partidos del Mundial son otra historia; no creo que sea un encuentro tan abierto ni que tengamos tantas ocasiones. Enfrentamos a una Francia mucho más sólida, así que espero un partido diferente», concluyó el capitán.
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