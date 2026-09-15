Las recientes campañas europeas del Barcelona han quedado marcadas por eliminaciones caóticas, especialmente contra el Inter y el Atlético de Madrid, en las que la fragilidad defensiva y los problemas disciplinarios resultaron muy costosos. Rodri destacó que dominar esos pequeños detalles es esencial para avanzar hasta las últimas fases.

«No creo que la Champions League sea un torneo en el que gane necesariamente el mejor equipo. Es un torneo de momentos, y de entender esos momentos», señaló. «Creo que quizá esa es el área en la que este equipo todavía tiene margen de mejora. Pero si me preguntas si tenemos opciones, por eso vine aquí».

Al abordar los ajustes tácticos necesarios, apuntó al pragmatismo por encima del brillo ofensivo. Añadió: «Se trata de controlar esos momentos que marcan la diferencia en una eliminatoria, especialmente cuando llegan las rondas importantes de las eliminatorias. Tarjetas rojas, penaltis, quizá no encajar más de lo debido. Todas esas cosas determinan si pasas o quedas eliminado.

«Quizá sea mejor no ser tan bueno en ataque, pero sí más constante y más sólido. Los equipos que han sido capaces de ganarla te lo han demostrado. Ahí es donde tenemos margen de mejora, y estoy seguro de que lo haremos».



