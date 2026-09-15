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Rodri insiste en que el Barcelona NO es el favorito para la Champions League mientras el centrocampista explica las piezas que faltan para la gloria europea
El esquivo sueño europeo del Barcelona
A pesar de conquistar dos títulos consecutivos de LaLiga, el Barcelona ha tenido dificultades para trasladar su supremacía nacional al escenario europeo. El gigante catalán está desesperado por poner fin a una sequía de 12 años en la Champions League, una aspiración que influyó decisivamente en su fichaje este verano de Rodri, de 30 años, procedente del Manchester City.
El capitán de España se ha integrado a la perfección en su nuevo entorno y se ha convertido de inmediato en una pieza clave del centro del campo blaugrana. Sin embargo, en una entrevista reciente con Mundo Deportivo, el mediocentro ofreció una valoración sobria sobre la posición actual del club entre la élite europea.
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Rodri modera las expectativas en la Champions League
Aunque reconoció el enorme potencial de la plantilla, Rodri se apresuró a rebajar las expectativas en torno a un triunfo europeo inmediato. En declaraciones a la publicación española, expuso la realidad a la que se enfrenta su nuevo club.
«La Champions League es alcanzable, pero no creo que seamos favoritos», explicó Rodri. «Obviamente, la veo como un título realista para nosotros. Es ese último paso que tenemos que dar para asentarnos y mostrar a Europa qué tipo de equipo somos».
El centrocampista subrayó que el talento en bruto por sí solo rara vez basta para conquistar la gloria continental. «No creo que seamos favoritos. Hay que entender de dónde venimos y lo que hace falta para convertirse en campeón. A este equipo todavía le faltan por pulir varias cosas para ganarla», añadió. «Jugadores como yo han venido aquí en parte por eso, para ayudar al equipo a crecer y aportar algo que creo que es importante a la hora de ganar títulos tan especiales como la Champions League».
Dominar los momentos decisivos
Las recientes campañas europeas del Barcelona han quedado marcadas por eliminaciones caóticas, especialmente contra el Inter y el Atlético de Madrid, en las que la fragilidad defensiva y los problemas disciplinarios resultaron muy costosos. Rodri destacó que dominar esos pequeños detalles es esencial para avanzar hasta las últimas fases.
«No creo que la Champions League sea un torneo en el que gane necesariamente el mejor equipo. Es un torneo de momentos, y de entender esos momentos», señaló. «Creo que quizá esa es el área en la que este equipo todavía tiene margen de mejora. Pero si me preguntas si tenemos opciones, por eso vine aquí».
Al abordar los ajustes tácticos necesarios, apuntó al pragmatismo por encima del brillo ofensivo. Añadió: «Se trata de controlar esos momentos que marcan la diferencia en una eliminatoria, especialmente cuando llegan las rondas importantes de las eliminatorias. Tarjetas rojas, penaltis, quizá no encajar más de lo debido. Todas esas cosas determinan si pasas o quedas eliminado.
«Quizá sea mejor no ser tan bueno en ataque, pero sí más constante y más sólido. Los equipos que han sido capaces de ganarla te lo han demostrado. Ahí es donde tenemos margen de mejora, y estoy seguro de que lo haremos».
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Aprendiendo de errores pasados
De cara al futuro, el Barcelona debe convertir sus desengaños europeos del pasado en lecciones valiosas mientras afronta las rondas eliminatorias de esta temporada. Rodri, recurriendo a su propio y arduo camino hasta conquistar la Champions League en Inglaterra, cree que este periodo de maduración es innegociable.
«Eso también viene con la experiencia. Siempre he dicho que antes de ganar, tienes que perder y tienes que aprender», insistió el campeón del mundo. «Los que hemos podido ganar cosas importantes lo sabemos. He jugado no sé cuántas campañas de Champions League antes de que por fin pudiéramos ganarla.
«Entiendo que hay un proceso de aprendizaje en esa experiencia y entiendo que los jugadores aprenden año tras año», concluyó. El Barcelona tratará ahora de aplicar esta sabiduría adquirida con esfuerzo en sus próximos compromisos europeos, mientras aspira a recuperar su estatus en el continente.
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