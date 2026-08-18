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Rodri hace una descarada petición sobre el dorsal a su nuevo compañero en el Barcelona mientras la estrella del Manchester City aterriza para completar un traspaso de 65 millones de libras
El Barcelona cierra un acuerdo millonario por su ancla en el centro del campo
El Barcelona ha alcanzado un acuerdo de gran envergadura para fichar al centrocampista estrella Rodri, procedente del Manchester City, con un contrato de cuatro años. La operación, valorada en aproximadamente 65 millones de libras, supone un golpe importante para el equipo de Hansi Flick en su intento de volver a situarse en la cima del fútbol europeo. Pese al interés del rival Real Madrid, el internacional español se mantuvo comprometido con su llegada al Camp Nou durante todas las negociaciones.
El centrocampista, nacido en Madrid, aterrizó en la terminal de vuelos privados de El Prat acompañado por su familia y habló brevemente sobre su ilusión por el fichaje. En declaraciones a los medios a su llegada, el centrocampista dijo: "Muy feliz de llegar. Han sido días intensos, pero estoy contento de que todo se haya resuelto. Jugar en el Barça es un sueño para mí. Tengo muchísimas ganas de conocer a mis compañeros, a muchos de los cuales ya conozco de la selección. Ahora es el momento de trabajar y dar lo mejor de mí".
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Se solicitó un cambio de dorsal durante las conversaciones
Incluso antes de su presentación oficial, el centrocampista ya ha empezado a hablar de cuestiones logísticas con sus nuevos compañeros. Según Fabrizio Romano, Rodri se ha puesto en contacto con Fermin Lopez para pedirle su característica camiseta con el dorsal 16, que lució con distinción en el Etihad Stadium. Mientras tanto, se espera que Fermin pase a llevar el número siete, que quedó vacante recientemente tras la salida de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. Un número que también llevaron con mala fama Ousmane Dembele y Antoine Griezmann en las últimas temporadas. Esta reorganización permite a la superestrella que llega sentirse como en casa de inmediato, mientras se prepara para ser el ancla del centro del campo de Flick en la temporada 2026-27.
Planes de futuro para el dorsal número nueve
Mientras Rodri ya ha decidido qué dorsal llevará, siguen creciendo las especulaciones en torno al icónico número nueve, que ha quedado vacante tras la salida de Robert Lewandowski. Un informe de SPORT indica que el Barcelona está reservando intencionadamente esa camiseta para Julian Alvarez. El delantero argentino, que brilló junto a Rodri en el Manchester City, sigue siendo un objetivo a largo plazo del conjunto catalán, que busca construir una delantera capaz de dominar tanto La Liga como la Champions League durante los próximos años. Otros recién llegados ya han tomado posición por distintos dorsales, y Karim Adeyemi, según se informa, prefiere el número 14.
- AFP
El Manchester City busca un sustituto para Rodri
La marcha de un jugador del calibre de Rodri deja un enorme vacío en el centro del campo de Enzo Maresca, y el club del Etihad ya está trabajando en un sustituto. Maresca ha identificado a Enzo Fernandez, del Chelsea, como su objetivo prioritario, aunque el club londinense se mantiene firme en una asombrosa cifra de 120 millones de libras.
A medida que el mercado de fichajes entra en su recta final, la presión aumenta sobre la cúpula del City para decidir si iguala el elevadísimo precio de Fernandez. Con Elliot Anderson ya incorporado procedente del Nottingham Forest, Maresca busca construir una sala de máquinas más dinámica, especialmente después de una dolorosa derrota por 3-0 ante el Arsenal en la Community Shield.
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