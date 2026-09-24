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¡Rodri hace su elección! La estrella del Barcelona deja de lado a Kylian Mbappe al nombrar a las seis estrellas que «merecen absolutamente» el Balón de Oro
Rodri quiere un ganador español del Balón de Oro
Rodri ha expuesto sus preferencias para el próximo Balón de Oro 2026. Tras el histórico triunfo de España en el Mundial, el jugador de 30 años insiste en que el prestigioso galardón individual debe ser para un miembro de La Roja. En declaraciones a El Partidazo de COPE, el exjugador del City desveló su lista de seis candidatos al premio. Como era de esperar, su selección está compuesta íntegramente por sus compañeros en la selección.
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Defendiendo a sus compañeros de equipo
Rodri no se mordió la lengua a la hora de defender la candidatura de sus compatriotas. Enumeró a Marc Cucurella, Pau Cubarsi, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Ferran Torres y a sí mismo como los nominados que merecen estar ahí.
«Lo que de verdad me gustaría es que lo ganara un español», afirmó Rodri. «Somos seis [nominados]: Cucurella, Cubarsi, Rodri, Ruiz, Lamine y Ferran. Puedo deciros que, a nivel individual, todos y cada uno de ellos merecen absolutamente el Balón de Oro. Creo que todos mis compañeros tienen argumentos sólidos».
Análisis de los candidatos españoles
Rodri destacó específicamente qué hace tan especial a cada candidato español. Señaló que Ruiz fue quien conquistó más títulos colectivos a lo largo de la exigente campaña.
También elogió a sus compañeros más jóvenes del Barcelona, alabando a Cubarsi por sus increíbles logros con solo 19 años y calificando a Yamal de simplemente «increíble». Mientras tanto, atribuyó a Torres el mérito de marcar el gol decisivo cuando más importaba.
«Fabian Ruiz es el que más títulos ha ganado», añadió. «Cubarsi, por lo que ha conseguido con solo 19 años. Ferran marcó el gol decisivo. En cuanto a mí, fui nombrado Jugador del Torneo. Y Lamine es increíble».
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Ignorando a las superestrellas internacionales
Al centrarse por completo en sus triunfantes compatriotas españoles, Rodri dejó fuera de forma notable de su lista de favoritos a algunos de los mayores nombres ofensivos del fútbol mundial. Figuras de primer nivel como Kylian Mbappe, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembele quedaron completamente fuera de la conversación.
A pesar de pasar por alto su evidente capacidad goleadora, el jugador de 30 años admitió que entendía perfectamente las enormes campañas mediáticas en torno a estos delanteros de élite. «Creo que es genial que se consideren los mejores del mundo», afirmó con calma.
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