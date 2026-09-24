Rodri no se mordió la lengua a la hora de defender la candidatura de sus compatriotas. Enumeró a Marc Cucurella, Pau Cubarsi, Fabian Ruiz, Lamine Yamal, Ferran Torres y a sí mismo como los nominados que merecen estar ahí.

«Lo que de verdad me gustaría es que lo ganara un español», afirmó Rodri. «Somos seis [nominados]: Cucurella, Cubarsi, Rodri, Ruiz, Lamine y Ferran. Puedo deciros que, a nivel individual, todos y cada uno de ellos merecen absolutamente el Balón de Oro. Creo que todos mis compañeros tienen argumentos sólidos».