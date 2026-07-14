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Rodri Pedri Spain GFXGOAL
Mark Doyle

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Rodri ha recuperado su mejor nivel, el del Balón de Oro, con España; sin embargo, las flojas actuaciones de Pedri preocupan de cara a las semifinales del Mundial contra Francia

Analysis
España
Pedri
Rodri
World Cup
FEATURES
Francia vs España

Una hora antes del pitido inicial de los cuartos de final del Mundial contra Bélgica, se anunció la alineación de España y la ausencia de Pedri saltó a la vista. La mayoría pensó que tenía una pequeña molestia, lo que muestra la alta estima en la que se tiene al jugador del Barcelona.

Solo una lesión explicaría la ausencia de Pedri, de 23 años y considerado por muchos el centrocampista más completo del mundo. Sin embargo, no quedó fuera de la convocatoria: Luis de la Fuente lo incluyó entre los suplentes por motivos tácticos.

Algo impensable al inicio del torneo, pero ahora es probable que vuelva al banquillo cuando La Roja enfrente a Francia en Texas el martes.

  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Con un rendimiento inferior al esperado

    La pareja de centrocampistas formada por Rodri y Pedri se consideró una de las principales razones por las que España podría sumar un título mundial a la corona europea que conquistó en Alemania hace dos años. Sin embargo, mientras que Rodri ha vuelto a mostrar el nivel que le valió el Balón de Oro durante la trayectoria de La Roja hasta las semifinales en Norteamérica, las actuaciones de Pedri se han convertido en objeto de un gran debate en su país.

    El canterano de Las Palmas creó cinco ocasiones en el empate con Cabo Verde —más que ningún otro jugador—, pero, debido al alto listón que se le exige, fue criticado por no llevar a su selección a la victoria.


    • Anuncios
  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Comparaciones poco halagadoras

    Los resultados posteriores de Cabo Verde han hecho que el hecho de que España no haya marcado ningún gol no se vea tan mal, pero la falta de acierto de Pedri ha sido objeto de un mayor escrutinio a medida que avanzaba el torneo.

    Aunque Jude Bellingham y Pedri son jugadores muy distintos —y este último actúa más retrasado—, los aficionados del Real Madrid se regodean al recordar que su jugador brilla en el Mundial con actuaciones decisivas, mientras que el principal creador del Barcelona no logra influir en los partidos.

    Es una comparación simplista, pero hoy mandan los resultados: Bellingham marca y asiste, mientras que Pedri no aporta nada de eso.


  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rebosante de competencia

    La decisión de Luis de la Fuente de dejar fuera a Pedri sorprendió, tras cinco titularidades consecutivas en el Mundial 2026 —y nueve en total, desde Catar—. Sin embargo, el campeón de la Eurocopa recordó que España tiene muchos talentos, sobre todo en el centro del campo.

    De la Fuente admitió que Mikel Merino, autor del gol de la victoria ante Portugal en la ronda previa, podría tener más motivos para quejarse por quedarse en el banquillo. Sin embargo, el jugador del Arsenal no se enfadó y volvió a marcar en el 2-1 contra Bélgica.

    «Es injusto que Mikel no juegue desde el principio, pero también lo sería dejar fuera a otro», declaró De la Fuente. «Solo pueden jugar once, y ellos lo entienden: saben su papel en cada momento. Cuando saltan al campo, saben lo que tienen que hacer; por eso es un placer ser su seleccionador.

    «Lo que importa es el equipo. No importa quién sea titular. Todos son importantes, incluso los que no han jugado».

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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Otro «talento inmenso»

    No hay señales de que Pedri se haya enfadado por ser suplente. «Se lo ha tomado bien», dijo el portero de la selección española, Unai Simón, tras el partido contra Bélgica. «Todos queremos jugar, pero no hay sitio para todos.

    ¿Cómo se deben sentir David (Raya) y Joan (García), sabiendo que son porteros de talla mundial? Todos queremos jugar, pero todos queremos ganar el Mundial. Así que, cuando te toca aceptar ese papel, lo haces».

    ¿Qué papel se le pedirá a Pedri contra Francia? Como suplente ante Bélgica, falló en una contra con un pase impreciso, mientras que Fabián Ruiz, autor del primer gol de España en Los Ángeles, podría mantener la titularidad. Como recordó Simón, el centrocampista del París Saint-Germain es «un talento inmenso» que acaba de «ganar dos Ligas de Campeones seguidas».

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Dos versiones de Pedri

    Ver jugar a Pedri en su mejor versión es un placer. Pocos recuperan el balón con tanta regularidad y lo distribuyen con tanta precisión. Sin embargo, aún no ha mostrado su mejor nivel en el Mundial, quizá porque De la Fuente distingue dos versiones del jugador: la de España y la del Barcelona.

    «Pedri es un jugador de primera clase, uno de los mejores del mundo, si no el mejor», reconoció el técnico de 65 años, «pero Fabián también es uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor.

    «Pero Pedri no puede jugar como en el Barça, porque tenemos estilos distintos. Hay similitudes, pero no es lo mismo; tampoco contamos con los mismos jugadores.

    «Tenemos a Rodri, así que su compañero en el centro del campo es otro. Para mí, Pedri podría jugar de 6, de 8 o de 10, pero debemos tomar decisiones muy analizadas y adaptadas al rival».

    La pregunta clave es: ¿quién cree De la Fuente que debe ser titular contra Francia?

  • FBL-WC-2026-MATCH84-ESP-AUTAFP

    El dilema de De la Fuente

    Es posible que Fabián Ruiz y Pedri sean titulares junto a Rodri, como ya ocurrió ante Cabo Verde. La medular es quizá el único sector donde España supera a Francia, y alinear a tres jugadores tan técnicos permitiría a La Roja dominar el balón, su mejor —y tal vez única— forma de neutralizar el potente cuarteto ofensivo de Didier Deschamps.

    Eso sí, alinear a Pedri y Fabián probablemente supondría dejar fuera a Dani Olmo, quien ha brillado como ’10’ en la eliminatoria pese a que su remate final aún cojea.

    De la Fuente considera a Pedri un «talento especial» y prefiere colocarlo cerca del área rival, donde su habilidad con el pecho y las paredes resultan más peligrosas. También elogia su «buen tono» aunque no esté al 100 %.

    Aun así, el seleccionador podría reservar a Fabián para sustituir a Pedri cuando el rival se canse y aparezcan espacios. «Pedri se beneficia del trabajo de Fabián», dijo tras el duelo con Bélgica. «Al final, todo es trabajo en equipo».

    El espíritu de equipo de la selección española es su mayor fortaleza, y aunque parezca extraño que se cuestione la participación de Pedri, tiene sentido que De la Fuente aproveche al máximo el grupo de jugadores que tiene.

    Como él mismo dijo: «Francia ya ha demostrado un potencial extraordinario y excepcional, pero nosotros también, así que creo que el partido está muy abierto. Se necesitarán jugadores frescos y enérgicos, y tendremos que dar lo mejor de nosotros mismos».

    Aun así, no está claro si veremos al Pedri del Barcelona.

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