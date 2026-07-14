Rodri ha recuperado su mejor nivel, el del Balón de Oro, con España; sin embargo, las flojas actuaciones de Pedri preocupan de cara a las semifinales del Mundial contra Francia

La decisión de Luis de la Fuente de dejar fuera a Pedri sorprendió, tras cinco titularidades consecutivas en el Mundial 2026 —y nueve en total, desde Catar—. Sin embargo, el campeón de la Eurocopa recordó que España tiene muchos talentos, sobre todo en el centro del campo.

De la Fuente admitió que Mikel Merino, autor del gol de la victoria ante Portugal en la ronda previa, podría tener más motivos para quejarse por quedarse en el banquillo. Sin embargo, el jugador del Arsenal no se enfadó y volvió a marcar en el 2-1 contra Bélgica.

«Es injusto que Mikel no juegue desde el principio, pero también lo sería dejar fuera a otro», declaró De la Fuente. «Solo pueden jugar once, y ellos lo entienden: saben su papel en cada momento. Cuando saltan al campo, saben lo que tienen que hacer; por eso es un placer ser su seleccionador.

«Lo que importa es el equipo. No importa quién sea titular. Todos son importantes, incluso los que no han jugado».