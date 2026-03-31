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Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Rodri, estrella del Manchester City, se pronuncia tras la polémica suscitada por sus comentarios sobre su fichaje por el Real Madrid

Rodri
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El centrocampista del Manchester City, Rodri, ha intentado calmar los ánimos tras una polémica entrevista en la que parecía dejar la puerta abierta a un posible fichaje por el Real Madrid. La afirmación del ganador del Balón de Oro de que «no se puede rechazar a los mejores clubes del mundo» provocó acusaciones de deslealtad por parte de los aficionados en las redes sociales. Sin embargo, el español ha insistido ahora en que sus palabras se sacaron de contexto.

  • Los polémicos comentarios

    El jugador de 29 años causó revuelo la semana pasada al indicar públicamente que no descartaba fichar por el Santiago Bernabéu en el futuro.

    Rodri declaró: «Haber jugado en el Atlético no me impide jugar en el Real Madrid; hay otros jugadores que han seguido ese camino. No directamente, pero sí con el tiempo. No se puede rechazar a los mejores clubes del mundo. Me gustaría volver a España, sí, obviamente».

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  • RodriGetty Images

    Aclarar las cosas

    En respuesta a la tormenta mediática que desataron sus declaraciones, Rodri expresó su frustración por cómo su extensa entrevista se había resumido en titulares sensacionalistas. Señaló que el interés por la historia de su posible traspaso había eclipsado los matices de su respeto por el fútbol español. Según cita Mundo Deportivo, dijo: «Estoy acostumbrado. Si sacan lo que quieren de una entrevista de 50 minutos… al final, no tengo mucho más que decir. Soy una persona que habla con franqueza. La entrevista está disponible si queréis escucharla en su totalidad y no solo fragmentos».

  • Un activo indispensable

    A pesar de los rumores sobre un posible regreso a La Liga, Rodri sigue siendo un pilar fundamental del City de Pep Guardiola. Con un contrato vigente hasta 2027, el club no tiene ninguna presión inmediata para vender a su jugador estrella, que se ha convertido en uno de los centrocampistas más influyentes del fútbol mundial desde su llegada procedente del Atlético en 2019.

    Desde su llegada al Etihad Stadium, el español ha disputado 293 partidos con el City, en los que ha sumado 28 goles y 32 asistencias. Su palmarés es igualmente impresionante, con cuatro títulos de la Premier League, una FA Cup, tres Carabao Cups, una Liga de Campeones, dos Supercopas de la UEFA y un Mundial de Clubes de la FIFA, además de su reciente triunfo individual con el Balón de Oro.

  • Manchester City v Chelsea FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Reducir la brecha

    Aunque reconoció su deseo de volver a España a largo plazo, Rodri dejó claro que su compromiso con el City sigue siendo inquebrantable, ya que su objetivo es superar al Arsenal en la Premier League, a pesar de que los Gunners ocupan actualmente el primer puesto con una cómoda ventaja de nueve puntos. Dado que el City tiene un partido menos por disputar, Rodri está decidido a sacar el máximo partido a los ocho últimos encuentros de la temporada, con el objetivo de recortar esa diferencia y sumar un trofeo más a su legendaria trayectoria en Inglaterra.

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