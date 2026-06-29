Maresca, que regresó al Etihad Stadium tras un acuerdo de indemnización con el Chelsea, esperaba una transición fluida al asumir el equipo. Sin embargo, la baja de Rodri para el inicio de la temporada le complica las cosas. «El Manchester City es un club que conozco muy bien y dirigir este equipo es una oportunidad fantástica para mí», declaró Maresca tras su nombramiento. «Esta será mi tercera etapa aquí. Conozco este club, sus exigencias y sus expectativas».

A pesar de su conocimiento del plantel, reemplazar la disciplina táctica de Rodri resulta un desafío mayúsculo. El técnico se muestra optimista sobre la solidez del club y añade: «El City es un club increíblemente bien gestionado. Todo lo que hacen es innovador, planificado y con un propósito claro. Para un entrenador, esa es una situación de ensueño. Me proporciona la consistencia que necesito para hacer mi trabajo de forma eficaz. Estoy deseando empezar a entrenar a los jugadores. Quiero que ganemos, que juguemos buen fútbol y que disfrutemos de la presión que supone representar al Manchester City».