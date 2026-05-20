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Rodri está «muy interesado» en fichar por el Real Madrid, donde buscaría seguir los pasos de Pep Guardiola tras dejar el Manchester City
Una era legendaria llega a su fin en el Etihad
Según «Marca», la marcha de Guardiola podría provocar el fichaje estrella. Tras una década de éxito sin precedentes, el técnico catalán dejará este verano el Manchester City. Su salida ha cambiado el futuro de varios jugadores clave, entre ellos Rodri.
Para Rodri, Guardiola fue un mentor que lo convirtió en el que quizá sea el mejor mediocampista defensivo del mundo. Con la marcha de su entrenador, los lazos emocionales y profesionales que lo ataban a la Premier League se han debilitado, allanando su regreso a casa.
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La admiración que el Real Madrid le profesa desde hace tiempo
El Real Madrid admira a este jugador de 29 años. Tras la retirada de Toni Kroos, buscar un centrocampista que marque el ritmo se volvió prioritario. La directiva ve en Rodri la pieza ideal para equilibrar su plantilla de estrellas.
Además, se informa que José Mourinho ya tiene un acuerdo verbal para ser el nuevo entrenador, y el club prepara una campaña de fichajes ambiciosa, con Rodri como prioridad para iniciar este nuevo capítulo.
El City tiene todas las cartas en la mano con un contrato hasta 2027
Aunque Rodri quiere volver a España, convencerlo para que deje el Manchester City es muy difícil. Tiene contrato hasta 2027 y el club inglés no cede en las negociaciones. Además, los campeones no quieren perder a su pivote táctico justo tras la salida de su legendario entrenador, sobre todo tras ver cómo sufrió el equipo cuando Rodri se lesionó la pasada temporada.
Sin embargo, sus cualidades físicas y técnicas lo convierten en un objetivo que merece la pena perseguir. Con más de 1,90 m de altura, combina presencia y elegancia. Domina el ritmo del partido y sabe cuándo acelerar o presionar, por lo que se presenta como el sucesor ideal del icónico trío Kroos-Modric-Casemiro.
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Reconciliarse y seguir adelante
La relación entre Rodri y el Real Madrid ha tenido altibajos. Hubo pequeñas tensiones institucionales tras la ceremonia del Balón de Oro 2024 y la decisión del club de boicotearla. Sin embargo, Florentino Pérez habría actuado para limar asperezas, reconociendo que la calidad del jugador supera cualquier desacuerdo pasajero.
De momento, Rodri se centra en cerrar la temporada con el Manchester City y en preparar el Mundial con España. Si este verano se dan las condiciones económicas y deportivas, el hombre que ha sido durante años el corazón de uno de los mejores equipos de la Premier podría volver a casa para liderar el centro del campo en la capital española.