Rodri está «muy interesado» en fichar por el Real Madrid, donde buscaría seguir los pasos de Pep Guardiola tras dejar el Manchester City

Según «Marca», la marcha de Guardiola podría provocar el fichaje estrella. Tras una década de éxito sin precedentes, el técnico catalán dejará este verano el Manchester City. Su salida ha cambiado el futuro de varios jugadores clave, entre ellos Rodri.

Para Rodri, Guardiola fue un mentor que lo convirtió en el que quizá sea el mejor mediocampista defensivo del mundo. Con la marcha de su entrenador, los lazos emocionales y profesionales que lo ataban a la Premier League se han debilitado, allanando su regreso a casa.