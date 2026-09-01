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«¡Rodri es el Lionel Messi del fútbol español!»: el seleccionador español Luis de la Fuente elogia al centrocampista campeón del Mundial tras su explosivo traspaso al Barcelona
El espectacular cambio de Rodri
La salida de Rodri del Manchester City para fichar por el Barcelona se ha convertido en uno de los traspasos más destacados de 2026. El centrocampista estrella llega a su nuevo club tras una espectacular campaña individual en el reciente Mundial, donde sus actuaciones dominantes le valieron el prestigioso Balón de Oro.
España se enfrentó finalmente a Argentina en la gran final del torneo, un partido en el que Rodri consolidó su estatus como el mejor jugador en su posición. Tras su llegada a Cataluña, su seleccionador ha respaldado ahora públicamente al maestro del centro del campo para triunfar junto a varios de sus compañeros de La Roja.
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«El Messi del fútbol español»
En declaraciones a Radio Marca, De la Fuente no tardó en destacar hasta qué punto el ex del City es clave tanto para su club como para la selección. El seleccionador descartó cualquier preocupación sobre su transición a un nuevo entorno nacional e insistió en que su calidad trasciende cualquier sistema táctico.
«Le será más fácil adaptarse, ya que Rodri es el Messi del fútbol español, así que se adaptará bien a cualquier equipo, en cualquier circunstancia», explicó De la Fuente. «Es el mejor del mundo en su posición».
El técnico también expresó su satisfacción por ver cómo talento nacional de élite regresa a la máxima categoría del fútbol español. Y añadió: «Lo que celebro es que estos grandes futbolistas estén en LaLiga, porque hace más grande a la liga, porque hace que los mejores jugadores del mundo, que son nuestros futbolistas, los españoles, compitan aquí, en clubes españoles. Lo celebraría si muchos de los que aún están en el extranjero pudieran volver aquí para demostrar la capacidad, el talento y la gran clase futbolística que poseen».
El fin de una era para Messi
Mientras celebraba el movimiento nacional de Rodri, De la Fuente también abordó la impactante noticia sobre Messi. El legendario delantero confirmó que se aparta de Argentina, lo que significa que la final del Mundial 2026 contra España fue su última aparición competitiva con la camiseta de la Albiceleste.
De la Fuente dedicó un encendido homenaje al atacante de récord, reconociendo su impacto atemporal en este deporte. «Yo, desde la admiración, el conocimiento y la gratitud de alguien que, como yo, ama el fútbol, hacia una figura futbolística que es una leyenda», señaló. «Normalmente, cuando pasa el tiempo y alguien se retira, uno es más capaz de valorar lo que alguien ha logrado, pero eso no pasará con Messi».
- AFP
La atención nacional tiene prioridad
Con Messi totalmente ausente de las próximas ventanas internacionales de septiembre y octubre, el delantero dictará ahora los capítulos finales de su carrera de club en sus propios términos. De la Fuente reconoció esta transición y declaró: "Seguirá todavía en activo en el fútbol, ha dejado la selección nacional, pero aún va a seguir ampliando su currículum y, cuando finalmente deje el fútbol, que lo dejará cuando él quiera, el fútbol no le dejará a él, y entonces nos daremos cuenta de la dimensión futbolística de un jugador cuyas cifras serán muy difíciles de superar para cualquiera".
Mientras tanto, Rodri se centrará en consolidarse como titular en el equipo de Hansi Flick. Los aficionados del Barcelona esperan que su incomparable nivel con la selección se traslade sin fisuras al éxito doméstico a medida que la nueva temporada va cobrando impulso.
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