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Rodri envía un mensaje a Bernardo Silva tras el enfrentamiento entre sus excompañeros del Manchester City al final de la victoria de España sobre Portugal en el Mundial
Merino se lleva la victoria en España
España avanzó a cuartos de final gracias a un gol de Mikel Merino en el 91’, que batió a Portugal 1-0 en Dallas. Pero las provocaciones de Rodri desencadenaron un altercado que manchó el partido y puso a prueba la profesionalidad de ambos jugadores.
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La disculpa pública de Rodri
Rodri, que dominó el centro del campo con 106 toques y 87 pases completados, intentó calmar de inmediato la tensa situación. El ganador del Balón de Oro reconoció su error tras celebrar una ocasión de gol fallida por parte del mediapunta portugués, que además es su antiguo compañero de club.
Tras el partido, declaró: «Ya lo he dicho antes, cometí un error porque celebré cuando él falló. Le pedí perdón inmediatamente, pero ahí queda todo gracias a la confianza que tenemos, y eso es todo».
Se avecina una nueva era para Portugal
El cabezazo fallido de Silva en el último suspiro agravó la frustración de Portugal, mientras el futuro de Cristiano Ronaldo con la selección sigue en el aire tras la eliminación. Los campeones de la Eurocopa 2016 iniciarán un nuevo capítulo tras la dimisión del seleccionador, Roberto Martínez. Para liderar la transición, el veterano Jorge Jesús ya se perfila como favorito para el banquillo.
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Nos espera una dura prueba contra Bélgica
España se centra ahora en los cuartos de final contra Bélgica, el viernes 10 de julio en Los Ángeles. El equipo de Luis de la Fuente debe mejorar su puntería tras su floja segunda parte ante Portugal. Dominar el centro del campo será clave para frenar los contraataques belgas.
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