Rodri envía un mensaje a Bernardo Silva tras el enfrentamiento entre sus excompañeros del Manchester City al final de la victoria de España sobre Portugal en el Mundial

Rodri, que dominó el centro del campo con 106 toques y 87 pases completados, intentó calmar de inmediato la tensa situación. El ganador del Balón de Oro reconoció su error tras celebrar una ocasión de gol fallida por parte del mediapunta portugués, que además es su antiguo compañero de club.

Tras el partido, declaró: «Ya lo he dicho antes, cometí un error porque celebré cuando él falló. Le pedí perdón inmediatamente, pero ahí queda todo gracias a la confianza que tenemos, y eso es todo».