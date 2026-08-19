La rivalidad entre el Barcelona y el Real Madrid no se ha limitado únicamente al terreno de juego, sino que se ha extendido durante décadas a los despachos de negociación y al mercado de fichajes, donde ambos eternos rivales han protagonizado una pugna recurrente por las mayores promesas y estrellas del fútbol mundial.

En más de una ocasión, la decisión final de los jugadores supuso un golpe para una de las dos partes, tras optar por vestir la camiseta catalana en lugar de vivir una experiencia en el Santiago Bernabéu.

Y con Rodri decantándose por incorporarse al Barcelona pese a haber entrado en negociaciones con el Real Madrid, el diario "As" ha recopilado una serie de grandes nombres que estuvieron entre los planes del conjunto blanco o que fueron vinculados a su fichaje, antes de decidir su destino en favor del club catalán, desde Ronaldinho y Neymar hasta Luis Suárez y Cesc Fàbregas.

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