Rodri debuta con el Barcelona mientras Raphinha y Fermin Lopez aseguran la victoria ante el Athletic Club

El Barcelona sumó dos victorias en dos jornadas de LaLiga tras imponerse con comodidad al Athletic Club en el Spotify Camp Nou. Hansi Flick apostó por un once inicial joven, con cuatro adolescentes, pero fue un futbolista con experiencia quien rompió el empate. Raphinha recibió un preciso pase al espacio de Pedri en el minuto 37, regateó al guardameta Unai Simon y marcó para firmar su tercer gol de la temporada.

El conjunto local dominó el encuentro, con Simon obligado a realizar ocho paradas para mantener al equipo vasco en el partido. Lamine Yamal estrelló un balón en el larguero en la segunda parte, mientras que Anthony Gordon disparó ligeramente por encima del larguero en su primera titularidad con el gigante catalán.

El Athletic Club no logró registrar ni un solo disparo a puerta en los 90 minutos. Su resistencia volvió a romperse definitivamente a ocho minutos del final. Fermin Lopez aprovechó un mal despeje de Aymeric Laporte tras un centro raso de Karim Adeyemi para empujar el balón a la red desde cerca.



