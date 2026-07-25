¿Rodri al PSG? El gigante francés prepara una oferta para competir con el Real Madrid por la estrella del Manchester City

El campeón francés contactó al City para saber las condiciones de fichar a Rodri, informa RMC Sport. Aunque el PSG no priorizaba un nuevo centrocampista, la chance de contratar a un jugador de su nivel —con contrato en el Etihad hasta dentro de 12 meses— se ve como una oportunidad única. Esta decisión refleja su intención de consolidar su estatus como potencia continental tras sus recientes éxitos.

No obstante, el PSG no es el único interesado: el Real Madrid lleva meses considerado el favorito para ficharlo y, según informes, ya habría alcanzado un acuerdo verbal con el jugador, aunque el club lo ha desmentido. Los blancos ven a Rodri como el sucesor ideal de sus veteranas leyendas del centro del campo, pero la operación sigue siendo compleja, pues primero deben autorizar salidas importantes en esa línea para cumplir con los requisitos financieros del acuerdo.



