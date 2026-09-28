Bildbyran
Traducido por
¡Robo en Oslo! Solbakken echa humo mientras una Noruega derrochadora recibe el castigo de una Portugal letal
Solbakken, frustrado mientras una Noruega dominante cae ante una Portugal letal
El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, expresó su profunda decepción después de ver cómo su equipo sufría una derrota por 2-1 ante Portugal en la UEFA Nations League en Oslo. A pesar de que Erling Haaland marcó su segundo gol de esta ventana internacional, los errores defensivos permitieron a Joao Felix y Goncalo Ramos asegurar la victoria para los visitantes.
El resultado deja a Noruega con tres puntos en el Grupo A4 junto a Dinamarca, a tres puntos del líder, Portugal.
Solbakken afirmó que su equipo superó al vigente campeón en las estadísticas clave del partido.
- NTB
El entrenador lamenta un error crucial tras el empate de Haaland
Hablando después del partido, Solbakken destacó que Noruega controló la posesión y generó ocasiones de gol superiores durante todo el encuentro. Sin embargo, el seleccionador lamentó un costoso error defensivo que permitió a Ramos marcar el gol de la victoria de Portugal apenas tres minutos después de que Haaland hubiera empatado.
Solbakken reconoció que no aprovechar los periodos de dominio resulta fatal ante rivales de élite.
«Fuimos mejores, pero a veces es así», afirmó Solbakken. «Tuvimos más posesión y las mejores ocasiones, pero no pudimos marcar más goles. Cometimos un error grave después del empate y no volvimos a encontrar la portería».
Schjelderup y Aursnes ponen de relieve las duras realidades del fútbol de élite
El extremo Andreas Schjelderup y el centrocampista Fredrik Aursnes se mostraron en la misma línea que su entrenador e insistieron en que el marcador final no reflejó el rendimiento de Noruega. Schjelderup señaló que Portugal marcó en su única oportunidad de la primera parte, lo que demostró el instinto de cara a portería de jugadores de talla mundial.
Aursnes añadió que el dominio de Noruega debería haber dado como resultado dos o tres goles más.
«No fue justo; deberíamos habernos llevado los tres puntos», comentó Schjelderup. «Jugador por jugador, son de talla mundial. Solo crearon una ocasión en la primera parte y marcaron». Aursnes añadió: «Habría sido justo si hubiéramos ganado, pero Portugal mostró su clase».
- Bildbyran
Noruega centra su atención en la crucial prueba a domicilio contra Gales
Noruega debe rearmarse rápidamente mientras se prepara para viajar a Cardiff para enfrentarse a Gales el jueves por la noche. El equipo de Solbakken busca una victoria vital a domicilio antes de viajar a Oporto para el partido de vuelta contra Portugal el 4 de octubre.
Portugal viaja para enfrentarse a Dinamarca en Copenhague la misma noche.
Solbakken exige una mayor eficacia de cara a puerta a sus atacantes en Cardiff.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias