NXGNGOAL
James Westwood

Translated by

Robinho Jr: Por qué el hijo del exdelantero del Real Madrid está siendo vinculado con un traspaso de 100 millones de euros a la élite europea

Robinho Jr. cumplió 18 años en diciembre, pero ya se ha incorporado al primer equipo del Santos, donde ahora comparte vestuario con el máximo goleador de la historia de Brasil, Neymar. El adolescente ya está despertando el interés de varios clubes europeos de primer nivel, en parte por su habilidad, pero también por el legado futbolístico de su padre.

Robinho Sr. también comenzó su carrera en el Santos, antes de pasar por el Real Madrid, el Manchester City y el AC Milan. Además, jugó 100 partidos con la selección brasileña, ayudándola a ganar la Copa América de 2007, momento en el que se le consideraba uno de los talentos más brillantes de su generación.

Desgraciadamente, nunca llegó a cumplir las expectativas iniciales y se vio obligado a poner fin a su carrera en 2020 por motivos legales. Robinho fue declarado culpable por su participación en la violación colectiva de una mujer albanesa en una discoteca de Milán en 2013, y su condena fue confirmada por el tribunal italiano más alto en 2022. En mayo de 2024, comenzó a cumplir su condena de nueve años en Brasil.

Según el Daily Mail, el Santos está «protegiendo» a Robinho Jr, «que está acaparando demasiado la atención», en medio de los delicados titulares que sigue generando su padre. Sin embargo, no pueden hacer mucho para protegerlo, ya que sigue luchando por tener minutos regulares en el primer equipo de uno de los clubes más grandes de Sudamérica.

Robinho Jr podría incluso ser objeto de una guerra de ofertas en verano, y si ficha por uno de los cinco grandes campeonatos europeos, el revuelo en torno a él se disparará. La pregunta es: ¿qué nivel tiene realmente? GOAL lo analiza...

  • Donde todo comenzó

    Robinho Jr nació el 17 de diciembre de 2007 y se hizo conocido como «Juninho» tras dar sus primeros pasos en el fútbol en el club Portuarios, con sede en Santos, donde rápidamente mostró destellos de su verdadero potencial.

    Su primer entrenador, Robson Fernandes de Oliveira, declaró en una entrevista con Placar: «Juninho vino a mí cuando tenía cinco o seis años, en 2012, y siempre fue completamente diferente a los demás. Le animé a mantener el balón en sus pies el mayor tiempo posible. Los padres de los otros niños se enfadaban conmigo, pero yo insistí porque vi algo completamente excepcional: un niño zurdo que tenía un regate más refinado que su padre. Era increíblemente hábil y tenía un valor increíble para intentarlo tantas veces como fuera necesario».

    En el último partido de Oliveira como entrenador del equipo juvenil, Robinho marcó dos goles y dio una asistencia para inspirar a los Portuarios a una remontada y victoria por 3-2 contra el Portuguesa Santista. «Después de ese día, le dije a Robinho: "¡Va a ser mejor que tú!"», afirma Oliveira que le dijo después del partido.

    El adolescente tuvo la oportunidad de seguir los pasos de su padre en 2022, cuando fue fichado por la cantera del Santos con tan solo 14 años. El joven causó una gran impresión a sus nuevos entrenadores y, en menos de un año, ascendió al equipo sub-17 del club. El 9 de agosto de 2024, firmó su primer contrato profesional y comenzó a llamarse Robinho Jr.

    «Hoy hago realidad un sueño más y le doy gracias a Dios por cada oportunidad, cada reto, cada lágrima y cada logro hasta ahora. Él me ha ayudado y me ha sostenido», escribió en una emotiva publicación en Instagram. «Doy las gracias a todos los que creen en mí y forman parte de mi historia».

    • Anuncios

  • El gran salto

    Robinho Jr terminó la temporada 2024 como máximo goleador ex aequo del Campeonato Estatal Sub-17 de São Paulo con nueve goles, lo que ayudó al equipo a alzarse con el trofeo a pesar de no haber terminado ninguno de los partidos que jugó. El entrenador del Santos Sub-17, Elder Campos, solo alineó a Robinho Jr como titular en 10 ocasiones, mientras que lo utilizó como suplente en otras 19, ya que gestionó con cuidado el desarrollo del adolescente.

    «Su técnica encaja muy bien con el estilo que busca el Santos, pero aún le queda por madurar», afirmó Campos. «Es ágil, rápido y tiene habilidad para regatear, pero le costó un poco físicamente en la categoría sub-17. Poco a poco, fue ganando espacio y minutos de juego, porque entendió rápidamente cómo resolver esto: tomó la decisión de soltar el balón más rápido, algo inusual para su edad».

    Robinho fue recompensado con un puesto en el equipo sub-20 del Santos que compitió en la Copa Sao Paulo de Futebol Junior, antes de ser inscrito en la plantilla senior para el Campeonato Paulista de 2025. Eso le dio la oportunidad de entrenar por primera vez con Neymar, que acababa de completar su fichaje de regreso a casa tras dejar el Al-Hilal como agente libre.

    Robinho Jr. siguió inicialmente en el equipo sub-20, pero finalmente debutó con el primer equipo del Santos en una victoria por 3-1 en un partido amistoso contra el Desportiva Ferroviaria el 10 de julio, y celebró la ocasión con una asistencia. Siete días después, debutó en competición oficial en la Serie A, entrando en los últimos 24 minutos de un partido que acabó con victoria por 1-0 en casa ante el Flamengo. Neymar marcó el gol de la victoria, pero reservó palabras especiales de elogio para su nuevo compañero de equipo cuando habló con los medios de comunicación después del partido.

    «Juninho tiene mucho potencial. Se parece mucho a su padre. Tiene una cabeza muy buena y muy fuerte sobre los hombros. No es fácil debutar así, con la presión que conlleva su nombre», dijo Neymar. «Estoy aquí para ayudarle. Es un chico muy bondadoso y le apoyo mucho. Me alegró mucho verlo cuando era pequeño y verlo debutar junto a mí. El tiempo pasa rápido y ahora solo depende de él. Tiene talento para el fútbol».

  • Robinho jrGetty Images

    ¿Cómo va todo?

    Robinho Jr. también hizo apariciones esporádicas en las derrotas ante Mirassol e Internacional en julio, y firmó una extensión de contrato hasta 2030. Ese acuerdo incluía una cláusula de rescisión de 100 millones de euros (86 millones de libras esterlinas/118 millones de dólares), según Placar, y se le asignó el dorsal número 7 que llevó su padre durante su etapa en Vila Belmiro.

    El presidente del Santos, Marcelo Teixeira, declaró en el comunicado oficial del club: «Desde sus primeros pasos en la cantera, demostró que tiene un gran potencial técnico. Su ADN ofensivo y la tradición del Santos de descubrir grandes talentos nos llenan de confianza y esperanza; escribirá su propia historia en el club».

    El entrenador del Santos, Juan Pablo Vojvoda, utilizó a Robinho Jr con moderación en agosto y septiembre, pero finalmente le dio al delantero su primera titularidad en el partido contra el Palmeiras en el Allianz Parque el 7 de noviembre. Impresionó durante los 65 minutos que estuvo en el campo, mostrando un inteligente movimiento sin balón y un fuerte juego de enlace, a pesar de las dificultades del Santos para mantener la posesión durante largos periodos. El Palmeiras acabó ganando por 2-0, pero Robinho Jr. se impuso con autoridad en uno de los estadios más intimidantes del fútbol brasileño.

    «Me gustó su primera parte. Jugó un partido sólido, sobre todo teniendo en cuenta que era su primera titularidad», declaró Vojvoda a los periodistas. «Seguirá creciendo. Hablé con él y le dije que será un gran jugador. Por supuesto, todavía necesita números, asistencias y goles, pero va por el buen camino».

    El Santos recibió al Palmeiras en Vila Belmiro para el partido de vuelta solo una semana después y se tomó la revancha, con Robinho Jr. desempeñando un papel fundamental desde el banquillo. Con calma, cabeceó el balón hacia Benjamin Rollheiser, que marcó el único gol del partido en el minuto 91.

    Robinho Jr terminó la temporada 2025 con 15 partidos como senior en su haber, y ya ha sumado seis más al comienzo de la nueva temporada brasileña. Vojvoda aún no le ha dado al adolescente un puesto de titular habitual, y todavía está buscando su primer gol como profesional, pero se le considera adelantado en su desarrollo.

  • Palmeiras v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Puntos fuertes más destacados

    Robinho Jr es lo suficientemente versátil como para jugar en varias posiciones ofensivas, pero prefiere jugar por la banda derecha. Usa su velocidad explosiva y su deslumbrante juego de pies para esquivar a los defensas y recortar hacia dentro. Desde ahí, suele buscar pases de conexión, pero no tiene miedo de disparar si tiene suficiente espacio.

    En situaciones de uno contra uno, Robinho Jr es muy difícil de parar, ya que cuenta con un excelente control del balón y un amplio repertorio de regates. Su estatura relativamente baja (1,70 m) le ayuda a mantener un centro de gravedad bajo y a pegar el balón a los pies, lo que le resulta muy útil para romper las líneas defensivas.

    Es impredecible, agresivo e infinitamente creativo, y parece no sentir miedo incluso cuando está sometido a una intensa presión. Aún es muy pronto, pero no hay razón para que Robinho Jr no pueda emular, o incluso superar, a su padre.

  • Santos v Fortaleza - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Margen de mejora

    Sin embargo, para ello, Robinho Jr. debe mejorar en varios aspectos, entre ellos su definición. No es lo suficientemente decisivo en sus pases o disparos, y tiende a retener demasiado el balón. No hay duda de su compostura y habilidad, pero a veces elige la opción equivocada o se mete en callejones sin salida.

    Robinho Jr. tampoco tiene aún un conocimiento completo de las tácticas defensivas. Puede ser un lastre en la fase de transición y carece de la fuerza física necesaria para quitarle el balón a los rivales. Dicho esto, tiene una energía ilimitada que podría ayudarle a convertirse en un jugador muy eficaz en la presión, si recibe el entrenamiento adecuado en los próximos años.

    Nadie ha sido nunca perfecto a los 18 años, y Robinho Jr. sigue siendo un talento en bruto, pero tiene todos los fundamentos y está motivado para seguir mejorando, lo que ya es la mitad del camino.

  • Robinho BrazilGetty

    ¿El próximo... Robinho?

    Las comparaciones con su padre nunca desaparecerán, no solo por su vínculo familiar, sino también por el hecho de que «Juninho» tiene casi el mismo estilo de juego. Robinho Sr. jugaba en la izquierda en su mejor momento, pero también era lo suficientemente ambidiestro como para jugar en cualquier posición del ataque, y tenía una complexión similar, lo que utilizaba a su favor.

    El exjugador del Madrid y de la selección brasileña era un regateador escurridizo con mucha creatividad, lo que lo convertía en una pesadilla para los defensas. Sin embargo, la opinión general es que nunca alcanzó su potencial, ya que le costaba mantener la regularidad y la intensidad física, sobre todo después de dejar el Bernabéu.

    Neymar es un mejor ejemplo a seguir para Robinho Jr. si quiere llegar a la cima y mantenerse allí. Se encuentra en una posición privilegiada al trabajar con el icono del Santos todos los días, y debe aprovecharla al máximo. Las lesiones han devastado a Neymar durante los últimos seis años, y a sus 34 años ya ha pasado su mejor momento, pero la temporada pasada demostró que la magia de sus botas no ha desaparecido por completo.

    Fue su impresionante talento lo que convirtió a Neymar en una estrella, pero añadió conciencia y agresividad a su juego para convertirse en uno de los mejores del mundo. En el Barcelona y en sus primeros años en el París Saint-Germain, Neymar era un goleador y creador de juego de élite al que era casi imposible marcar. La toma de decisiones de Robinho Jr. es el mayor defecto de su juego en este momento, y no hay mejor jugador que Neymar para ayudarle a mejorarla.

  • Palmeiras v Santos - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    ¿Qué viene después?

    Lo mejor para Robinho Jr sería quedarse en el Santos uno o dos años más, aprendiendo todo lo posible de Neymar y adaptándose a las rigurosas exigencias del fútbol profesional. Sin embargo, hay muchos clubes dispuestos a intentar sacar al brasileño de su país natal este año.

    De hecho, según ESPN, el Inter mostró interés en fichar a Robinho Jr durante el mercado de invierno, tras enviar ojeadores para verlo jugar. Según se informa, el Manchester United, el Liverpool y el Chelsea también están siguiendo al joven prodigio del Santos, por lo que es posible que se desate una guerra de ofertas cuando se abra el mercado en verano.

    Sin embargo, el Santos no tiene intención de venderlo y es poco probable que ninguno de los clubes interesados cumpla con su elevada cláusula de rescisión, dada su falta de experiencia. Robinho Jr. necesita ganarse sus galones antes de perseguir el traspaso de sus sueños.

    Le ayuda el apoyo de sus compañeros más veteranos, y no solo de Neymar. El veterano central del Santos Willian Arao intentó moderar las expectativas en torno a Robinho Jr en una entrevista con Globo Esporte el mes pasado: «Necesita crecer un poco. Madurar en algunos aspectos, conocer mejor el juego, el timing. Se ve que es un chico con mucha calidad, un chico que escucha. Solo necesita controlar más el juego. Pero tiene toda la capacidad para compenetrarse con Neymar y Gabigol [Gabriel Barbosa] y crear grandes cosas. Creo que este año será muy bueno para él por lo dedicado que ha estado en los entrenamientos».

    Esa mentalidad llevará lejos a Robinho Jr. Esto es solo el comienzo de lo que podría ser una carrera especial; solo tiene que ser paciente y aprovechar al máximo cada oportunidad que se le presente.

