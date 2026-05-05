Getty/GOAL
Traducido por
Robinho Jr. exige una disculpa pública a Neymar tras la pelea en el entrenamiento del Santos
Choque de generaciones
El incidente ocurrió en un entrenamiento de los jugadores que no jugaron el sábado en el 1-1 contra el Palmeiras. Neymar reaccionó de forma agresiva tras un regate del joven de 18 años y lo derribó por frustración. Los compañeros tuvieron que separarlos tras una fuerte discusión, y ahora la directiva ha recibido una notificación formal.
- Getty Images
Exigencia de formalidad
Aunque Neymar contactó en privado con su compañero y con su madre, el entorno de Robinho Jr. considera insuficiente ese gesto. Según ESPN Brasil, exigen una disculpa pública y que el club adopte una postura firme. La directiva del Santos se mostró sorprendida, pues ambos jugadores habían conversado con normalidad en el entrenamiento del lunes.
Consecuencias jurídicas y contractuales
La notificación oficial ha reavivado las especulaciones sobre el futuro de Robinho Jr. Fuentes de ESPN sugieren que podría ser un intento de rescindir su contrato por la vía judicial, aunque sus representantes lo niegan. También se habla de una posible cesión para que el joven delantero juegue más. Neymar, por ahora, prefiere no pronunciarse.
- AFP
Se acerca el partido de la Sudamericana
El Santos debe centrarse ya en la Copa Sudamericana, donde el martes se mide al Deportivo Recoleta. El entrenador Cuca busca mantener la armonía del plantel pese al ruido externo y a posibles divisiones. Con partidos próximos ante Red Bull Bragantino y Coritiba, el club debe resolver el conflicto para salvar su temporada.