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Robinho Jr. acusa a Neymar de agresión y pide rescindir su contrato tras una pelea en el entrenamiento
El Santos abre una investigación sobre el incidente de Neymar
El Santos confirmó, mediante un comunicado oficial, que inició una investigación interna tras el enfrentamiento entre Neymar y su compañero Robson de Souza Jr. (Robinho Jr.) durante el entrenamiento del domingo.
El club declaró: «El Santos FC informa que, por decisión de la presidencia, se inició una investigación interna inmediatamente después de los hechos para analizar el episodio en el que se vieron involucrados los deportistas Neymar Jr. y Robson de Souza Jr. (Robinho) durante el entrenamiento del pasado domingo 3 de mayo en el CT Rei Pelé. El departamento jurídico del club lleva a cabo la investigación».
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Robinho Jr. denuncia una agresión
Según Globo Esporte, la situación superó una simple discusión en el entrenamiento, pues los representantes legales del joven delantero iniciaron acciones legales contra el club. En un giro grave, presentaron un escrito que exige medidas y transparencia sobre la conducta del veterano número 10 durante la sesión.
Según el documento, Robinho Jr. acusa a Neymar de insultarlo, zancadillearlo y golpearlo en la cara. El entorno del joven exige que se difundan las imágenes del entrenamiento y se celebre una reunión sobre la “ausencia de condiciones mínimas de seguridad” en el club.
La tensión llega al límite tras un regate en el entrenamiento
Según se informa, el conflicto surgió durante la sesión de entrenamiento del domingo, un día después del empate 1-1 contra el Palmeiras. En un ejercicio intenso con los suplentes, Neymar se frustró tras ser regateado por el joven de 18 años.
Le advirtió que «se lo tomara con calma», pero la discusión derivó en empujones. Aunque luego se reconciliaron en el vestuario, la notificación legal muestra que los representantes de Robinho Jr. siguen insatisfechos con cómo el Santos gestionó la «actitud impulsiva» del veterano.
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La plantilla viaja para el partido de la Copa Sudamericana
Pese a la inminente tormenta legal y a la investigación interna, ambos jugadores viajaron a Paraguay. El Santos enfrentará al Recoleta el martes en el Grupo D de la Copa Sudamericana.
Aunque el club asegura que el asunto está en manos de su departamento jurídico, la tensa relación entre Neymar y Robinho Jr. estará bajo la lupa. Ambos viajaron tras los intentos de Neymar por disculparse por su «actitud impulsiva» en el entrenamiento.