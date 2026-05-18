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Robin van Persie critica el «cinismo» de Raheem Sterling y el técnico del Feyenoord afirma que el exjugador del Manchester City y el Chelsea merece más «respeto»
Van Persie responde a sus detractores
Van Persie le dio a Sterling una oportunidad poco habitual de ser titular en la última jornada, y jugó más de 70 minutos mientras el Feyenoord se aseguraba el segundo puesto. Aunque el exdelantero del Manchester City y del Arsenal admitió que el extremo tuvo una actuación irregular, pronto habló del trato que Sterling ha recibido de los medios y la afición neerlandeses.
«Ha tenido mala suerte en algunos momentos», declaró Van Persie a los periodistas tras el partido. «Pero también se ha colocado bien; en la segunda parte, por ejemplo, hizo una buena internada. Me cuesta aceptar el cinismo que le rodea: prefiero el respeto».
- AFP
Exigir respeto por la trayectoria profesional de Sterling
El exdelantero de Arsenal y Manchester United considera que el palmarés de Sterling, con varios títulos de la Premier League y casi un centenar de partidos con Inglaterra, debería protegerlo del constante escrutinio. Van Persie añadió que, en los Países Bajos, a veces se menosprecia demasiado rápido la calidad de un jugador que ha brillado durante más de una década.
El técnico del Feyenoord subrayó que los logros pasados de Sterling deben valorarse más que sus actuales dificultades para adaptarse a la liga holandesa. «Todos debemos conocer nuestro lugar; a veces en los Países Bajos nos pasamos de la raya», añadió Van Persie.
Se ha ignorado el pedigrí de élite
Sterling llegó a Róterdam con gran prestigio. Van Persie recordó que el delantero marcó 200 goles en Inglaterra y jugó 82 partidos con la selección, cifras que, para el técnico del Feyenoord, silencian cualquier crítica sobre su actual forma. Además, lamentó la hostilidad local hacia un fichaje estrella para la Eredivisie.
«Ha marcado 200 goles en Inglaterra y ha jugado 82 partidos internacionales», recordó Van Persie. «Y eso, con independencia de si crees que juega bien o no. Pero creo que cómo gestionamos esto como nación futbolística es realmente muy malo».
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Se han programado reuniones privadas
Sterling evitó hablar con la prensa tras vencer al Zwolle, pero Van Persie anunció que le brindará apoyo personal en la cena de fin de temporada. El técnico del Feyenoord quiere que el extremo se sienta valorado pese al ruido mediático en Róterdam. «Hablaré con él esta noche», añadió. «Esta noche cenaremos con el grupo y luego tendré una charla con él».