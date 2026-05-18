Robin van Persie critica el «cinismo» de Raheem Sterling y el técnico del Feyenoord afirma que el exjugador del Manchester City y el Chelsea merece más «respeto»

Van Persie le dio a Sterling una oportunidad poco habitual de ser titular en la última jornada, y jugó más de 70 minutos mientras el Feyenoord se aseguraba el segundo puesto. Aunque el exdelantero del Manchester City y del Arsenal admitió que el extremo tuvo una actuación irregular, pronto habló del trato que Sterling ha recibido de los medios y la afición neerlandeses.

«Ha tenido mala suerte en algunos momentos», declaró Van Persie a los periodistas tras el partido. «Pero también se ha colocado bien; en la segunda parte, por ejemplo, hizo una buena internada. Me cuesta aceptar el cinismo que le rodea: prefiero el respeto».