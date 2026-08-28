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Everton v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Robin Roefs firma un nuevo contrato de larga duración con el Sunderland tras una impresionante temporada de debut

R. Roefs
Sunderland
Premier League

El portero del Sunderland Robin Roefs ha comprometido su futuro a largo plazo con el club al firmar una ampliación de contrato hasta 2031. El internacional neerlandés de 23 años disfrutó de una sobresaliente campaña de debut en Wearside tras llegar procedente del NEC Nijmegen, con 10 porterías a cero en la Premier League para ayudar al Sunderland a clasificarse para competición continental.

  • El guardameta neerlandés compromete su futuro

    El guardameta de 23 años ha vinculado oficialmente su futuro a largo plazo con el Sunderland después de firmar 10 porterías a cero en 35 apariciones en la Premier League la pasada temporada. Una impresionante campaña de debut del exdestacado del NEC le valió el premio al Jugador Joven de la Temporada 2025-26 del equipo masculino del Sunderland, además de su debut con la selección absoluta de Países Bajos. La cúpula del club en Wearside actuó con rapidez para asegurarse sus servicios ante posibles pretendientes, atando a un pilar defensivo vital en el Stadium of Light.


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  • Ipswich Town v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    El director elogia la humildad del portero

    El director deportivo del Sunderland, Florent Ghisolfi, recibió con entusiasmo la renovación del contrato del guardameta clave.

    Al hablar sobre el nuevo acuerdo con la web oficial del club, Ghisolfi explicó: «Estamos muy contentos de que Robin haya comprometido su futuro con el Sunderland hasta 2031. Tuvo una buena primera temporada con nosotros, pero lo que valoramos igual de mucho es su humildad, su disposición para trabajar y su deseo de seguir mejorando cada día. Estas cualidades reflejan la identidad y los estándares que queremos construir en este club».

    «Robin está orgulloso de representar al Sunderland, y nosotros estamos igual de orgullosos de tenerlo con nosotros. Es una parte importante de este equipo y de nuestro futuro, pero todos sabemos que todavía queda mucho trabajo por delante. Queremos seguir progresando juntos, con ambición y humildad».

  • El guardameta disfruta del camino

    Las autoritarias actuaciones de Roefs bajo palos desempeñaron un papel fundamental para guiar al Sunderland hasta un séptimo puesto y asegurar la clasificación para la Europa League.

    Mostrando su satisfacción por ampliar su estancia en Wearside, Roefs declaró: "Sunderland se ha sentido como mi casa desde el momento en que llegué. La temporada pasada fue increíble, terminar séptimos y clasificarnos para Europa, pero todos sentimos que todavía hay mucho más por venir de esta plantilla, así que ahora estamos centrados en lo que viene. Estoy muy ilusionado por poner mi granito de arena en el brillante futuro de este club de fútbol".

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  • Ipswich Town v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    El choque contra el Fulham pone a prueba la resiliencia

    Está previsto que Roefs mantenga su puesto bajo palos cuando el Sunderland reciba al Fulham en el Stadium of Light en su segundo partido de liga de la temporada este fin de semana. El equipo de Regis Le Bris está bajo presión para responder de inmediato tras la derrota por 2-1 en la jornada inaugural ante el Ipswich Town. Lograr una victoria en casa será esencial para generar una dinámica positiva antes de que se intensifiquen sus calendarios de partidos nacionales y europeos.

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