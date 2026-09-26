En declaraciones a Overlap, Robertson ofreció una visión fascinante sobre los diferentes enfoques de Klopp y Slot. Andy destacó cómo Slot se apoyaba mucho más en los datos y la analítica que Klopp. «Arne iba mucho con todas las estadísticas, eso era lo suyo», dijo Robertson.

«Trajo a su propio hombre, Ruben [Peeters], que siempre estaba con el iPad. Incluso en los entrenamientos, si quizá habías hecho demasiados esprints o lo que fuera, entonces Ruben decía: “quizá alguien tiene que salir”. Estaban mucho más al tanto en cuanto a la carga y cosas así. Sin duda era así».