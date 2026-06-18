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¡Roberto Martínez está «malgastando» a Portugal! Una leyenda del Manchester United critica al entrenador «más decepcionante» tras el pobre resultado ante la República Democrática del Congo
«El entrenador más decepcionante»
El empate de Portugal en Houston ha generado fuertes críticas, lideradas por Schmeichel, contra la táctica de Martínez. A pesar de su plantilla de élite, la Seleção sufrió para superar a la República Democrática del Congo, lo que alimenta las acusaciones de que el exentrenador del Everton frena el potencial creativo del equipo.
Al comentar el resultado, Schmeichel fue directo: «Roberto Martínez es uno de los entrenadores más decepcionantes de este Mundial. Desperdició la generación dorada de Bélgica y ahora parece que pasa lo mismo con Portugal», afirmó el exguardameta del Manchester United. Muchos coinciden en que el técnico no saca el máximo partido a una plantilla de talla mundial.
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Rigidez táctica y suplentes estrella
Schmeichel se mostró frustrado por la decisión de dejar en el banquillo a delanteros de gran impacto mientras el equipo luchaba por abrir el marcador. El campeón de Europa en 1992 se preguntó por qué no se aprovechó mejor a jugadores como Rafael Leão y João Félix para superar la obstinada defensa de la República Democrática del Congo. Consideró que Martínez se aferra a un sistema que no se adapta a la plantilla disponible.
«¿Cómo se puede dejar en el banquillo a jugadores como João Félix y Rafael Leão mientras se mantiene un sistema que claramente no funciona? Portugal tiene demasiado talento ofensivo como para mostrarse tan predecible y cauteloso», cuestionó Schmeichel. Además, señaló que el equilibrio del equipo adolecía de fallos fundamentales y afirmó: «Sus tácticas son demasiado conservadoras. El ataque carece de creatividad, el centro del campo a menudo parece desconectado y sus sustituciones suelen llegar demasiado tarde para cambiar el rumbo del partido».
El dilema de Ronaldo
Mientras Schmeichel destacaba la estructura táctica, otros comentaristas critican la gestión de Martínez con el capitán Cristiano Ronaldo, de 41 años. A pesar de no realizar ningún tiro a puerta, jugó los 90 minutos. Esto ha generado duras críticas, como las de Tony Cascarino, quien acusó a Martínez de favoritismo en lugar de tomar las difíciles decisiones que exige el fútbol internacional.
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Una seria advertencia para la Seleção
Con un duelo clave ante Uzbekistán a la vista, Martínez debe demostrar que puede guiar a la «generación dorada» hacia una buena campaña en el torneo. La falta de victoria ante un rival supuestamente inferior ha encendido las alarmas: sin más fluidez en ataque, Portugal podría quedar eliminado pronto.
Schmeichel lo resumió así: «Portugal tiene una de las mejores plantillas, pero no está a la altura de su potencial. Si no cambia pronto, desperdiciará otra oportunidad de ganar el Mundial». Ahora Martínez debe equilibrar egos y tácticas para mantener vivas sus esperanzas.