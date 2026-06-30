El exdelantero de la Premier League Sutton criticó con dureza a Martínez por su gestión de Ronaldo en el Mundial. En declaraciones a BBC Sport, Sutton fue directo al valorar la relación entre el seleccionador y su capitán.

A pesar de la abundancia de talento ofensivo, el técnico ha mantenido a Ronaldo en el campo durante todos los minutos del torneo, una lealtad que, según Sutton, perjudica al equipo. Esta decisión cobra especial relevancia de cara al crucial partido de dieciseisavos contra Croacia el domingo.