Roberto Martínez elogia a un Cristiano Ronaldo «ejemplar» por su «increíble» actuación en el Mundial frente a Uzbekistán, tras ver cómo el capitán de Portugal hacía caso omiso de los «ruidos injustos»

Tras el 1-1 de Portugal ante la República Democrática del Congo, Ronaldo habló de «semana negra»: muchos dudaban de su continuidad en la alineación de Martínez. Pero, después de golear a Uzbekistán, el técnico defendió al jugador.

«Ha sido una semana muy difícil, con un ruido injusto», afirmó Martínez. «No conseguimos el resultado que buscábamos contra la República Democrática del Congo y eso generó una situación complicada: ruido injusto, noticias falsas y malicia. Tras ese resultado, es fácil poner excusas o mirar hacia otro lado, pero nuestros jugadores se mantuvieron concentrados y mostraron una actitud increíble».