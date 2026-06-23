Martínez insiste en que Ronaldo sigue siendo la punta de lanza ideal para la línea ofensiva de la selección nacional durante este ciclo de competiciones.

Ha declarado: «Estamos más unidos y somos más fuertes. Disputamos un Mundial; hay ruido y tensión, pero nos centramos en el equipo. Estamos más unidos que antes de llegar.

No hay tensión. Es un ejemplo como capitán y ha reaccionado con experiencia. Quiere aportar y es un referente para el equipo. Abre espacios con sus movimientos y las estadísticas le respaldan.

Es un ejemplo de cómo recuperarse y entrenar, aunque eso no borra la frustración que sentimos como equipo».