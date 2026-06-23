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Roberto Martínez afirma que Cristiano Ronaldo ha «reaccionado como un capitán» ante las críticas del Mundial y sostiene que «las estadísticas respaldan» su continuidad en el once
Martínez desmiente las acusaciones de falta de armonía en la plantilla
La Seleção llegó al torneo como favorita, pero la presión creció tras su flojo empate 1-1 ante la República Democrática del Congo. El resultado desencadenó una polémica en redes, avivada cuando el centrocampista João Neves dijo que Ronaldo era «solo un jugador más, aquí para ayudar», frase que se sacó de contexto y generó críticas online. Sin embargo, el seleccionador actuó rápido para acallar rumores de fricciones internas antes de su viaje a Texas.
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El entrenador elogia al veterano líder
Martínez insiste en que Ronaldo sigue siendo la punta de lanza ideal para la línea ofensiva de la selección nacional durante este ciclo de competiciones.
Ha declarado: «Estamos más unidos y somos más fuertes. Disputamos un Mundial; hay ruido y tensión, pero nos centramos en el equipo. Estamos más unidos que antes de llegar.
No hay tensión. Es un ejemplo como capitán y ha reaccionado con experiencia. Quiere aportar y es un referente para el equipo. Abre espacios con sus movimientos y las estadísticas le respaldan.
Es un ejemplo de cómo recuperarse y entrenar, aunque eso no borra la frustración que sentimos como equipo».
Cancelo exige una respuesta inmediata
El emblemático delantero centro marcó cinco goles en la fase de clasificación de Portugal, pero no ha anotado en sus últimas diez participaciones en grandes torneos. La plantilla sabe que debe mejorar en ataque y los jugadores más veteranos exigen una respuesta inmediata sobre el terreno de juego para salvar la campaña.
El lateral João Cancelo añadió: «No creamos ocasiones, y eso no es normal en un equipo como el nuestro. Tenemos jugadores de gran calidad, de los mejores del mundo, y debemos demostrarlo en el campo. Mañana solo cuenta ganar. No tenemos margen de error».
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Nos espera un partido que debemos ganar sí o sí.
Portugal visita este martes el Houston Stadium sin margen de error ante Uzbekistán, que perdió 3-1 contra Colombia. Los europeos llegan invictos en seis partidos, pero necesitan ganar para impulsar su Mundial y evitar un tenso cierre de grupo frente a Colombia.